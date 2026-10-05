Molnár Áron: 32 milliós „búcsúpénzt” kapott Bús Balázs, az NKA letartóztatott alelnöke

A „búcsúpénzt” még az előző kulturális miniszter, Csák János biztosította Bús Balázsnak a 2024-es önkormányzati választások előtt. „Jól fogott a festék a »keresztény, konzervatív« Fidesz kormány előző kultuszminiszterének, Csák Jánosnak a tollából, mert sikerült 16 havi búcsú pénzzel útnak indítani Bús Balázst, az NKA volt alelnökét a 2024-es önkormányzati választásokra. Bús Balázs ebben az időszakban egyszerre volt az NKTK (Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - szerk.) főigazgatója és az NKA alelnöke”, írja Molnár Áron a Facebook-oldalán. Bús azért is tölthette be egyszerre a két pozíciót, mert miatta módosították az NKTK szabályzatát Molnár szerint.

A történet azonban nemcsak a 16 havi búcsúpénz miatt érdekes, hanem azért is, mert 8 hónappal később Bús visszatért a Nemzeti Kulturális Alaphoz, és annak ismét az alelnöke lett.

A volt óbudai polgármestert egyébként idén nyáron tartóztatták le az NKA támogatásait érintő ügyben. A gyanú szerint a titkos, 17 milliárdos keretből fideszes celebeket és fideszes képviselőjelöltek választás előtti kampányrendezvényét, valamint Fideszhez köthető szervezeteket támogattak.