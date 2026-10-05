Náci karlendítés mellett „Heil Hitlerezett” a szamoai miniszterelnök egy régi felvételen

„Heil Hitlert” kiáltott és náci karlendítést mutatott be a szamoai miniszterelnök egy 19 évvel ezelőtti, de most nyilvánosságra került pár másodperces videófelvétel szerint, a polinéziai szigetország vezetője hétfőn bocsánatot kért az eset miatt.

Fotó: La‘auli Leuatea Schmidt/Youtube

A Samoa Observer című újság vasárnap tette közzé a 2007-ben készült felvétel részletét, amelyen La‘auli Leuatea Schmidt látható egy családi rendezvényen, amint a körülötte állókkal együtt a karját a magasba lendíti. A lap szerint a videón hallható, amint a miniszterelnök egy mikrofonba azt mondja: „Emeld a jobb kezed, Heil Hitler!”.

Schmidt, aki 2025 óta kormányfő, a felvétel idején a szamoai parlament alelnöke volt. Nem tagadta a videó hitelességét, és a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: szavai és gesztusai helytelenek voltak és sértőek mások számára, ezért bocsánatot kér. Hangsúlyozta, hogy elutasítja a nácizmust, az antiszemitizmust és a politikai szélsőségesség minden formáját. Több polinéziai szigetországhoz hasonlóan Szamoa is Izrael elkötelezett támogatója. Schmidt a beiktatásán 2025 szeptemberében egy zsidó imasálat viselt, és a ceremónián egy sófárt is megszólaltattak. (MTI)