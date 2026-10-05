Norvégia betiltaná a kamerás szemüvegeket egyes nyilvános helyeken

Norvégia ideiglenes tilalmat tervez az okosszemüvegekre egyes nyilvános helyeken, miközben világszerte nő az aggodalom az MI-vel működő felvevőeszközök terjedése miatt. A kormány törvényjavaslatot készít elő, amely megtiltaná a kamerás szemüvegek használatát parkokban, strandokon, múzeumokban, bevásárlóközpontokban, iskolákban, óvodákban, egészségügyi intézményekben, edzőtermekben és nyilvános rendezvényeken. A magánhasználatot továbbra is engedélyeznék. A szemüvegek használatát már most is egyre több helyen korlátozzák: a brit és amerikai tárgyalótermekben, valamint olyan kocsmákban, mozikban és éttermekben, ahol a tulajdonosok magánéleti aggályokat vetettek fel.

Pócs János a parlamentben vette fel a szemüveget Fotó: Németh Dániel/444

Torgeir Micaelsen norvég digitális ügyekért felelős miniszter azt mondta, aggasztja, hogy „új, erőteljes technológiát vezetnek be olyan helyeken, ahol az emberek ellen fennáll a veszélye, hogy tudtukon kívül lefényképezik, filmezik vagy hangfelvételt készítenek róluk".

„Nem akarunk olyan társadalmat, ahol az emberek attól tartanak, hogy tudtukon kívül rögzítik, fényképezik vagy filmezik őket olyan helyeken és helyzetekben, ahol megszokták, hogy nem figyelik őket” – fogalmazott.

A kisebbségi kormányt vezető norvég Munkáspártnak a tilalom elfogadásához más pártok támogatására van szüksége. A párt közölte, hogy „a lehető leghamarabb" benyújtja a törvényjavaslatot, emellett szakértői csoportot bíz meg az állandó szabályozás kidolgozásával.

A Meta a Ray-Ban és az Oakley „okos” változatait árulja, amelyekkel filmezni, fényképezni, telefonálni, zenét hallgatni is lehet. A Ray-Ban-modellekből 2023 eleje óta legalább 9 millió párat adtak el.

Az Egyesült Királyságban vendéglátósok már jelezték, hogy nem szeretnék, ha a vendégek használnák az eszközöket. A mozik augusztusban közölték, hogy elkezdtek olyan szabályokat bevezetni, amelyek tiltják vagy korlátozzák az okosszemüvegek használatát, magánéleti és filmkalózkodási aggályokra hivatkozva. Franciaországban az E-enfance gyermekvédelmi szervezet közölte, hogy idén mintegy húsz bejelentést kapott arról, hogy nőket tudtukon kívül filmeztek kamerás szemüveggel, ezek többsége Meta-szemüvegeket érintett. A szervezet szerint az esetek gyakran ugyanazt a mintát követték: egy fiatal lányt vagy nőt megszólítottak egy közterületen, tudta nélkül felvették, majd a felvételt tréfaként vagy utcai interjúként közzétették a közösségi médiában.

A Meta hangsúlyozta, hogy minden szemüveg manipulációbiztos LED-fénnyel van felszerelve, amely fehéren villog, amikor a felhasználó felvételt vagy fényképet készít. A cég azt tanácsolja a felhasználóknak: „Nem mindenki szereti, ha fényképezik. Hagyd abba a felvételt, ha valaki jelzi, hogy nem szeretné.”

A Meta szóvözője azt mondta: „Örülünk, hogy a szemüvegeink továbbra is nagyon népszerűek zenehallgatásra, telefonálásra és élő fordításra, ezért világszerte tovább bővítjük a stílusokat és a funkciókat. Minden kamerás darab elején van egy erős fény, amely villog, amikor fényképet vagy videót készítesz. Ez nem kapcsolható ki, és a kamera letiltódik, ha valaki eltakarja vagy módosítja – ilyen funkciója az okostelefonoknak és más kameráknak nincs.” (via The Guardian)