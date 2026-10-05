Orosz drónok süllyesztettek el egy török gabonaszállító hajót a Fekete-tengeren Zelenszkij szerint

Két ember, köztük valószínűleg a kapitány meghalt, tizenegy tengerészt pedig kimentettek, miután hétfőn kigyulladt, majd elsüllyedt a Royad Mammadov nevű teherhajó a Fekete-tengeren, a román partok közelében. Zelenszkij ukrán elnök szerint a török tulajdonban lévő gabonaszállító hajót két orosz drón találta el.

Zelenszkij azt írta, hogy a hajó semleges vizeken haladt, amikor a két drón eltalálta. Az ukrán elnök szerint a fedélzeten azerbajdzsáni és indiai állampolgárok is voltak, a kapitány és még egy tengerész meghalt.

A Saint Kitts és Nevis zászlaja alatt üzemeltetett, 139 méter hosszú Royad Mammadov az ukrán Izmajil kikötőjéből indult a Duna-delta mellől. A román hatóságok szerint a hajó 30 tengeri mérföldre (55 km-re) volt Sfântu Gheorghétól, amikor tűz ütött ki rajta. Román sajtóértesülések szerint is dróntámadás történt, a román hatóságok azonban ezt egyelőre nem erősítették meg.

Zelenszkij az eset után azt írta, Ukrajna többször is konkrét javaslatokat tett a fekete-tengeri helyzet enyhítésére és a hajózás biztonságának garantálására, de szerinte Oroszország ehelyett civil hajókat támad. Arra szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy gyakoroljon nagyobb nyomást Moszkvára a globális élelmiszer-ellátás biztonsága érdekében. Oroszország egyelőre nem reagált.

A támadás éppen akkor történt, amikor Törökország és az ENSZ új tárgyalásokat próbál összehozni Oroszország és Ukrajna között a fekete-tengeri hajózás biztonságáról és a gabonaexport újraindításáról. Erdoğan török elnök nemrég arról beszélt, hogy Ankara fokozza a diplomáciai erőfeszítéseit a biztonságos gabonaszállítás helyreállítására. A Fekete-tenger az utóbbi hónapokban egyre veszélyesebbé vált a kereskedelmi hajók számára a drónok, tengeri drónok és aknák miatt.