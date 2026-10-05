Szabadlábra kerülhet Fásy Ádám felesége

Fásy Ádámné Gurzó Máriát szeptember elején vették őrizetbe, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt. Az NKA-ügy vádlottja most azonban rövidesen szabadulhat, mivel az ügyészség bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta.

A hírt Dr. Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője az ATV-nek erősítette meg:

„A Bács-Kiskun Megyei Főügyészségen bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt folyamatban lévő büntetőügyben az ügyészség a 2026. szeptember 9. napja óta letartóztatásban lévő gyanúsítottak esetében a mai napon enyhébb kényszerintézkedés – bűnügyi felügyelet – elrendelését indítványozta. Az indítványok lényege szerint az eljárás jelen szakaszában a letartóztatással elérni kívánt célok enyhébb kényszerintézkedés alkalmazásával is elérhetők.”

Az ügyészség indítványáról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája dönt majd.

Fásyné letartóztatásának egy hónapra való meghosszabbítását a Kecskeméti Járásbíróság rendelte el szeptember 9-én a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. (via ATV)