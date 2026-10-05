Szijjártó mindenre azt mondta a nemzetbiztonsági meghallgatásán, hogy a lelkiismerete tiszta

Szijjártó Péter mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta – közölte a Tisza Párt képviselője, Czakó Czirbus Pál, miután a nemzetbiztonsági bizottság hétfőn, két és fél órás zárt ülésen meghallgatta a volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt.

Czakó Czirbus Pál és Velkey György László az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülése után Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Czakó Czirbus úgy látta, hogy maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki közel tizenkét évig volt egy ország külügyminisztere, és a fejében lévő tudást és információt elviszi egy magáncéghez. Úgy fogalmazott, hogy a meghallgatás-sorozatnak ez volt az első felvonása. Mint mondta, meghallgatják még a szakszolgálatok vezetőit, és lesz majd egy lezáró szakasz is, ami reményeik szerint egy hónapon belül véget ér. Akkor értelmezik és értékelik a hallottakat és azután tárják majd a nyilvánosság elé azt, amit lehet – tette hozzá.

Horváth László és Hegedűs Barbara, a testület fideszes tagjai az ülés után azt közölték, hogy semmilyen nemzetbiztonsági kockázatra utaló jel nem merült fel, a volt miniszter pedig minden kérdésre válaszolt. Szerintük az ügy megalapozatlan politikai akció, amely személyes lejáratást szolgál. Horváth szerint a munkavállalás teljesen jogszerű, korábban sem volt morális kérdés, hová mentek dolgozni más volt kormányfők és miniszterek, Szijjártó teljesítménye pedig, 2300 beruházással, elismerésre méltó.

Hegedűs Barbara arra utalt, hogy több kormánytag is a nemzetközi vállalati szférából érkezett, egyiküknek pedig ma is érdekeltsége van a korábbi munkáltatójában, ami összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel. Óvott attól is, hogy a lejáratási kampányok megrendítsék a bizalmat a nemzetközi cégekben, amikor szinte naponta bezár egy gyár az országban. Horváth szerint a tiszás többség személyre szabott, visszamenőleges törvénnyel el tudná lehetetleníteni Szijjártó munkavállalását, de ez hosszú távon romboló szabályozás lenne.

Hozzátette, hogy Szijjártó jelenlegi munkakörében Európába be sem teszi a lábát, más földrészeken dolgozik. Arra a kérdésre pedig, hogy a munkavégzés helye Oroszország-e, azt felelte: Oroszország is Európa.

A nemzetbiztonsági bizottság szeptember 16-án döntött a Szijjártó Péter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatos vizsgálat megindításáról. A volt miniszter júliusban jelentette be, hogy lemond a parlamenti mandátumáról, és a kínai BYD autóipari vállalatnál fog dolgozni a cég külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként. (via MTI)