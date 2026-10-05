Szujó Zoltán távozik az autósport szövetség éléről

„Hamarosan tisztújítás következik a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségben. Hosszas mérlegelés után arra a döntésre jutottam, hogy nem indulok el újabb négyéves ciklusra az MNASZ elnöki posztjáért”, írja Szujó Zoltán a szövetség Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Az elmúlt négy év szerinte rendkívül turbulens időszak volt, ő pedig végig kitartott amellett, hogy teljesen meg kell újítani a sportágat, több párbeszédet, több átláthatóságot szeretett volna elérni. „Voltak persze olyanok is, akik nem tartották magukat a korábbi ígéreteikhez, és ezzel a szövetség működőképességét is veszélybe sodorták“, írja. A vitát ugyan természetesnek tartja,

„de amikor a párbeszéd helyét a személyeskedés, a sértettség és egymás folyamatos támadása veszi át, annak végül nem egy ember, hanem az egész sportág látja kárát. Különösen igaz ez az online térben, ahol egy-egy mondat vagy bejegyzés óriási károkat tud okozni. Egy sportág nem tud erősödni, ha közössége folyamatosan rombolja önmagát. Látom, a személyem a legnagyobb igyekezetem ellenére sem tudta megteremteni azt az egységet, amelyre a magyar autósportnak szüksége van”.

Ez azonban csak az egyik oka volt a döntésének.