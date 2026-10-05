Továbbra is marad a kamatstop, mert még nem találtak megoldást a költségek növekedése ellen

Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztőrészlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak - közölte a Pénzügyminisztérium (PM) az MTI megkeresésére hétfőn.

Felidézték: a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd félévenként meghosszabbított referenciakamat-stopot 2026. április 18-tól határozatlan időre meghosszabbították. Előzetes becslések és kalkulációk alapján a körülbelül 200 ezres ügyfélkör egytizedét érintheti érzékenyen a változás - írták.

„A kormány több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel. Az egyeztetések folytatódnak, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztőrészlet változásra egy közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjunk” – fogalmazott a PM.

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Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzáloghitel referenciakamat-stop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-ig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az Országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget. Júniusban a bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján közölték, hogy mintegy 220 ezer jelzáloghitel-szerződés tartozik a kamatstop hatálya alá. Közülük mintegy 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek az MNB szerint. A jegybank meghatározása alapján ebbe a körbe azok az adósok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább 5 ezer forintos havi törlesztőrészlet-emelkedést eredményezne, miközben jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutatójuk (JTM) meghaladja a 40 százalékot, vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lettek. A kamatstop kivezetéséről és módosításáról szóló jogszabálytervezet hivatalos társadalmi egyeztetése azóta lezárult, a véleményezési határidő 2026. június 19-én járt le.

Boda Nikoletta, a PM parlamenti államtitkára szeptember közepén az Országgyűlésben azt közölte: a kormány több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel a kamatstop esetleges kivezetéséről. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett - rögzítette.