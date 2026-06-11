A Tisza megszünteti a jelzáloghitelek kamatstopját, ez több mint 200 ezer szerződést érinthet

Csaknem öt év után, 2026. szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek kamatstopja – szúrta ki a Portfolio a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetből. A lap szerint a döntés több mint kétszázezer lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződés törlesztőrészletét fogja érinteni. A bankok ugyanakkor régóta várnak erre.

Az indoklás szerint a 2022 elején bevezetett, a 2026-os választás után az ügyvivő kormány által határozatlan időre meghosszabbított referencia-kamatstop nem fenntartható. A szeptember 30-i időpont a jogszabály-tervezet indokolása szerint figyelemmel van arra is, hogy „eddig az időpontig lehetőség legyen a ténylegesen rászoruló adósok hiteleinek újratárgyalására”. A Magyar Nemzeti Bank szerint a sérülékeny adósok száma 19 ezer fő.

Kármán András pénzügyminiszter Fotó: Németh Dániel/444

A lap az MNB tavaly év végi adatai alapján arról ír, hogy a kamatstop hatálya alatt 604 milliárd forintnyi lakáscélú és 244 milliárd forintnyi szabad felhasználású jelzáloghitel van – az összesen 848 milliárdos állomány az összes jelzáloghitel-tartozás 11 százalékát teszi ki.

Szintén az MNB számításai alapján 2025 végéig már 440 milliárd forintjába kerülhetett a szektornak az intézkedés, így a végső számla megközelítheti az 500 milliárd forintot. A referencia-kamatstop miatt a bankok többször is az Alkotmánybírósághoz fordultak – legutóbb májusban –, döntés azonban nem született.

Frissítés: a kormány csütörtök este közleményt adott ki a tervezett módosításról. Kármán András pénzügyminiszter szerint a 2022. január 1-től „eredetileg fél évre bevezetett, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított a jelzáloghitelek referencia-kamatstopja a jelenlegi feltételek mellett érvényben marad szeptember 30-ig, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát. A kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és a szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzuk a tényleges segítséget”.