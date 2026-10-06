A Verzió fesztiválon mutatják be a 444 dokumentumfilmjét egy különleges tanévről

A Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Fesztivál versenyprogramjában lesz először látható a Bakpakk, vagyis a 444-es Fődi Kitti dokumentumfilmje, aminek elkészítéséhez kollégánk végigforgatott egy teljes tanévet egy osztályközösséggel. Ráadásul nem szokványos tanévet, hanem egy különleges oktatási program keretében egy olyat, ahol a diákoknak tanórák helyett azzal van dolguk, hogy jobban legyenek.

Ahogy a film rendezője, Fődi Kitti írta:

„A Bakpakk nem arról szól, hogy mennyi sebből vérzik az iskolarendszer. Ezt tudjuk, és a gyerekeken is látjuk. Inkább egy megoldási lehetőségről szól: hogyan tudnak egyetlen év alatt megváltozni azok a diákok, akikről korábban lemondott az oktatási rendszer, mert nem tanultak jól, nem érdekelte őket semmi, és csak a baj volt velük. Mi történik velük, ha végre megkapják a kellő figyelmet és törődést?”

A film a 444-olvasókkal közösen készül, részt vesznek a finanszírozásban, a Bakpakk az olvasók támogatásának köszönhetően valósul meg, és még mindig lehet csatlakozni - ha fontosnak tartod a témát, kérjük, hogy szállj be te is támogatásoddal!

A 23. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivált november 16–25. között rendezik meg Budapesten és nyolc vidéki városban, részletes program október közepétől lesz elérhető.

„Az idei magyar filmekben erősen jelen van a személyesség. Az alkotók saját családjukból, közösségükből vagy egy hosszú időn át követett szereplő életéből indulnak ki, de a történetek túlmutatnak önmagukon. A filmekben azt látjuk, hogyan tágul egy nagyon személyes történet közös üggyé. Megmutatják, hogyan működik körülöttünk az oktatás, a kulturális emlékezet vagy a siker gépezete, és azt is, mit tehet az egyén azokkal a körülményekkel, amiket nem ő választott” – írta Gyureskó Enikő, a Verzió fesztiváligazgatója.