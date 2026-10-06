Betört a Magyar Színházba, majd belebújt az előadáshoz bekészített jelmezekbe

Egy parkolótábla talapzatával törte be egy fiatal a VII. kerületi Hevesi Sándor téren található Magyar Színház vészkijáratát szeptember 28-án éjjel, majd oda bejutva kutatni kezdett – írta Facebookon a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A poszthoz mellékelt videón látható, ahogy a férfi átöltözik a színpad mellé, az előadáshoz bekészített jelmezekbe, és kalapot, kesztyűt is felvesz. Ezután néhány elektronikai eszközt is összekészített, hogy magával vigye őket, de a kiérkező rendőrök még a színházban elfogták.

A 18 éves férfit dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként.