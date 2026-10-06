Magyar Péter Gyulán emlékezett meg az aradi vértanúkról és a poloskázásról: „A miniszterelnöki hivatal nem jutalom”

Hétfői bejegyzése szerint még nem közölték Gyula fideszes polgármesterével, melyik kormánytag fog beszédet mondani a városban október 6-án, később azonban kiderült, hogy maga Magyar Péter miniszterelnök fog felszólalni a városban, ahol 1849-ben Aradra szállításuk előtt tartották fogva a vértanúkat.

„1848 örökségét sokféleképpen próbálták már kisajátítani. Pedig az nem egyetlen párté, nem egyetlen politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté. Kossuth és Széchenyi vitatkozhatott egymással, de mindketten Magyarországot akarták szolgálni. Ez nagyon fontos tanulság ma is. Lehet ugyanazt a hazát szeretni úgy, hogy közben mást gondolunk róla. Lehet vitatkozni úgy, hogy közben nem kérdőjelezzük meg a másik ember magyarságát. Hogy nem nevezünk rovarnak egyetlen magyar embert sem. Lehet másképp látni a világot úgy, hogy közben ugyanazon zászló alatt állunk például ma, október 6-án.”

– mondta Magyar beszédében, amelyben a világnézeteken és pártálláson átívelő nemzeti egységet hangsúlyozta, és politikai ellenfeleinek alig-alig üzengetett. A poloskázásra való utaláson kívül még felidézte azt a pillanatot is, amikor 2023-ban Olaf Scholz német kancellár kiküldte kávézni Orbán Viktort az Európai Tanács ülésterméből. Ezt így ejtette szóba: „a szabadság nem örökség, amelyet egyszer megkapunk, aztán bezárunk egy vitrinbe. A szabadságot használni kell, gondozni kell, és ha kell védeni is. Ugyanígy a függetlenséget is. Tisztelt Emlékezők, Magyarország mindig Európa része volt. De csak akkor tud méltó európai ország lenni, ha közben önmaga marad. Saját hanggal, saját kultúrával, saját érdekkel, és persze saját felelősséggel. Nem bezárkózva, nem térden állva, különösen nem kávészünetre kiküldve, hanem egyenes háttal, ott, az európai asztalnál.”

Magyar Péter beszédet mond Gyulán 2026. október 6-án Fotó: Magyar Péter/Facebook

A Gyulai vár mellett, a honvédtiszti emlékhelynél tartott beszédét Magyar azzal kezdte, hogy részletesebben is megemlékezett a Budapesten kivégzett Batthyány Lajosról: „Miniszterelnökként számomra október 6-a különösen súlyos nap, mert nem lehet úgy végiggondolni gróf Batthyány Lajos sorsát, hogy az ember ne érezze ennek a hivatalnak a súlyát”. Szerinte az akkori miniszterelnök békíteni szeretett volna, mégis

„ő lett az osztrák megtorlás egyik legnagyobb jelképe. Ez egyetlenegy magyar miniszterelnöknek sem lenne szabad elfelejtenie. A hatalom nem tulajdon. A miniszterelnöki hivatal nem jutalom. A mandátum nem kiváltság, hanem szolgálat és időleges, mert előbb-utóbb minden miniszterelnökből volt miniszterelnök lesz. Magyarország viszont itt marad.”

A teljes beszédet a miniszterelnök Facebook-oldalán publikált élő videóban lehet visszanézni:





Az október 6-i megemlékezés megrendezését végül a fideszes városvezetés is támogatta. Görgényi Ernő gyulai polgármester erről azt írta: „ebben a végletesen megosztott, ellenségeskedő közéleti, társadalmi hangulatban sem lehet kétséges, hogy a nemzeti gyásznapon nincs helye széthúzásnak, viszálykodásnak”. De azért azt is hozzátette: „Akik ismernek, jól tudják, hogy mi a véleményem Magyar Péterről és kormányáról, akik nem ismernek, ők pedig szerintem el tudják képzelni. Akik pedig ismernek, azt is tudják rólam, hogy elvi éllel vallom és képviselem azt, hogy a nemzeti gyásznapon nem szólhat a megemlékezés sem az én aktuálpolitikai véleményemről, sem más politikus aktuálpolitikai nézeteiről.”