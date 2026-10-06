Megduplázták a kilőhető medvék számát Romániában

Nicușor Dan román államelnök aláírta és kihirdette azt a törvényt, ami 2026-ban és 2027-ben évente 859 barnamedve megelőzési célú kilövését teszi lehetővé a korábbi 426 helyett – írja a Transtelex. A sürgősségi kilövések éves keretét is megduplázzák: 55-ről 110-re emelik.

Az államfő korábban többször is kifogásolta az RMDSZ medveállományt szabályozó törvényjavaslatát. Májusban az alkotmánybírósághoz fordult, majd miután a tervezet átment a normakontrollon, visszaküldte felülvizsgálatra a parlamentnek. A parlament azonban másodszor is megszavazta, így az elnöknek már ki kellett hirdetnie. A jogszabály a Hivatalos Közlönyben való megjelenése után azonnal hatályba lép.

Az RMDSZ szerint az intézkedés az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenységek védelmét, valamint a túlszaporodott medveállomány tudományos alapú szabályozását szolgálja. A törvényhozók a legfrissebb genetikai populációfelmérésre hivatkoztak, ami szerint 10–13 ezer barnamedve él Romániában.

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Több természetvédő szervezet ugyanakkor hiteltelennek tartja a felmérést. A WWF Románia szerint a törvény, bár az ember és a medve közötti konfliktusok csökkentésére született, nem kezeli azok valódi okait, jelentős károkat okozhat a biodiverzitásban, és az európai jogszabályokkal is ellentétes lehet.

Közben Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor újabb törvénytervezetet nyújtott be, az engedélyezett kvótán felül, illegálisan elejtett medvék után fizetendő büntetést jelentősen, 40 ezer euróról 500 euróra csökkentené. A javaslat a medvetámadásban megsérült vagy meghalt emberek után is kártérítést írna elő. Az Agent Green környezetvédelmi szervezet szerint a büntetés csökkentése csak olcsóbbá tenné az orvvadászatot. A szervezet külön kezelné a két intézkedést, mert összekapcsolásuk azt a látszatot keltheti, hogy aki az illegális kilövések büntetésének enyhítését bírálja, az az áldozatok kártérítését is ellenzi.