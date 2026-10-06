Pocsék nyaruk volt a kereskedőknek, főleg az augusztusi adatok kiábrándítóak

Idén augusztusban a kiskereskedelmi forgalom volumene 2,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a statisztikai hivatal. A forgalomnövekedés tavaly július óta, tehát tizenhárom hónapja nem volt ilyen alacsony (akkor 1,7 százalékos éves növekedést mért a KSH). Az élelmiszerboltok forgalma csak 0,5 százalékkal nőtt, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5 százalékos, míg a benzinkutakon 3,1 százalékos volt a növekedés. Az élelmiszer-kereskedelemben utoljára tavaly májusban mértek hasonlóan alacsony bővülést.

A kiskereskedelem forgalma az év első nyolc hónapjában összességében 4,3 százalékkal haladta meg az előző évit, de úgy, hogy a három nyári hónapból kettőben ennél az éves összesített átlagnál alacsonyabb volt a növekedése.

A KSH jelentéséből az is kiderül, hogy a kiskereskedelmi forgalom volumene a júliusitól 0,7 százalékkal elmaradt az utolsó nyári hónapban. A havi forgalomváltozás hullámvasutazása tehát tovább tart, de figyelemreméltó, hogy ezúttal az augusztus hozott csökkenést, ami normál években jellemzően a júliusinál nagyobb forgalmat szokott eredményezni (tavaly és tavalyelőtt is 0,8 százalékos volt a havi alapú növekedés).

Az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1787 milliárd forintot ért el, ez összegszerűen is elmaradt a júliusi 1815 milliárd forinttól.