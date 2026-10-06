Tüntetők és rendőrök csaptak össze Pristinában, többen megsérültek

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Legalább tizenheten megsérültek a tüntetők és a rendőrök hétfő esti összecsapásaiban Pristinában, miután a koszovói parlament elakadt egy, a háborús bűncselekmények kivizsgálásával kapcsolatos törvény megvitatásával – írja az MTI.

Fotó: ARMEND NIMANI/AFP

A demonstrálók eltorlaszolták a parlament kijáratait, és nem akarták elengedni a képviselőket, amíg azok véglegesen meg nem szavazzák a törvénymódosításokat. A tüntetők egy része köveket és pirotechnikai eszközöket dobált a rendőrök és állami épületek felé, a környező utcákban pedig hulladékgyűjtő konténereket gyújtottak fel.

A rendőrség könnygázzal és vízágyúval oszlatta a tömeget. A belügyminisztérium szerint a beavatkozásra a képviselők távozásának biztosítása és az erőszak megfékezése érdekében volt szükség. A hatóságok szerint hat rendőr és tizenegy tüntető megsérült, három embert pedig előállítottak.

Fotó: ARMEND NIMANI/AFP

Az ellenzéki Koszovói Demokrata Párt (PDK) aránytalannak nevezte a rendőri fellépést, és a tüntetőkkel szembeni erőszak beszüntetésére szólította fel a hatóságokat.

A tüntetés azért kezdődött, mert a parlament elakadt egy törvénymódosítás megszavazásával, ami az egykori Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) háborús bűncselekményeit tárgyaló hágai különleges bíróság jogkörét korlátozta volna.

A tervezet szerint

  • legfeljebb tizenöt év szabadságvesztést lehetne kiszabni a háborús bűncselekményekre,
  • lehetségessé válna a koszovói legfelsőbb bírósághoz való fordulás,
  • a büntetéseket Koszovóban is le lehetne tölteni,
  • az elítéltek pedig kaphatnának elnöki kegyelmet.

A törvénymódosítást az váltotta ki, hogy a hágai székhelyű koszovói különleges bíróság Hashim Thaci volt államfőt és Jakup Krasniqit huszonöt-huszonöt, Kadri Veselit tizennyolc, Rexhep Selimit pedig tizenhárom év szabadságvesztésre ítélte háborús bűncselekmények, köztük jogellenes fogva tartás, kínzás és gyilkosság miatt. Az UCK támogatói szerint igazságtalan ítéletek születtek, amik ráadásul veszélyeztetik a koszovói albánok függetlenségi harcának megítélését.

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