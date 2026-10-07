A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tudni szeretné, mit tervez a kormány az MMA-val

„A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia vezetősége és tagsága komoly várakozással tekintett a kormányváltásra. Az elmúlt években számos formában és fórumon megfogalmaztuk, hogy a politika nem erőszakolhat ideológiai elvárásokat a művészekre, nem határozhatja meg, mit tekint művészetnek, nem jelölhet ki követendő irányvonalat. Az a feladata, hogy megteremtse a kultúra működésének demokratikus feltételeit, a döntéshozatal folyamatába súlyuknak megfelelő mértékben vonja be a szakmai szervezeteket, és a kultúrára fordítható forrásokat értékalapú támogatási rendszerben ossza szét.”

Így kezdte a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia – aminek a tagjai nemzetközileg elismert képzőművészek, film- és színházi rendezők, építészek, zeneszerzők és írók (köztük Kurtág György és Krasznahorkai László) – a nyilatkozatát, ami „szerint sürgetőnek tartja státuszának rendezését, hogy végre elfoglalhassa rangjához méltó helyét a hazai művészeti életben”.

Azt írják, „elengedhetetlen, hogy az előző kormány által kialakított torz, politikai kapcsolatokon nyugvó és párthűséget jutalmazó kultúratámogatási szerkezet teljesen átalakuljon”. Úgy fogalmaznak:

„Az átalakulásnak része kell, hogy legyen a NER kiszolgálására létrehozott, aránytalan anyagi forrásokhoz juttatott, nem akadémiaként működő, hanem miniszteriális feladatokkal felruházott Magyar Művészeti Akadémia közhatalmi szerepének megszüntetése.”

Turi Attila, az MMA elnöke Rátóti Zoltán és Kiss János alelnökök között az MMA 2026. évi tavaszi közgyűlésén a Pesti Vigadó dísztermében 2026. május 12-én. Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

A problémát ebben látják:

„Fél évvel a választások után azonban azt látjuk, hogy az MMA szerepe csorbítatlan. Az MMA-t illető egyetlen kormányzati megnyilatkozás továbbra is a Magyar Közlöny 2026. május 13-ai számában megjelent, a kormánytagok feladat- és hatásköreit szabályozó kormányrendelet, amely az MMA-t jelöli meg egyedüli partnerként a Kormány kultúrpolitikájának kidolgozásában. A rendelet megjelenése után a művészi szervezetek tiltakozására Tarr Zoltán facebook oldalán május 14-én azt írta, hogy »Az új kormány visszaadja a döntést az érintettek kezébe, és velük együtt fogunk dönteni az MMA sorsáról is«.”

Csakhogy ennek eddig nem tapasztalták a jelét, és bár tisztában vannak a jogi problémákkal, azt kérik a kormánytól, hogy: