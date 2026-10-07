AI-generált, saját deepfake-verziója mondott beszédet egy albán polgármester helyett

Erion Veliaj, Tirana polgármestere nagy port kavart videójával, amiben ingyenes iskolai ebédet ígért az albán főváros összes gyerekének. A probléma nem a bejelentés tárgyával, hanem a módjával volt, Veliaj ugyanis börtönben ül, így a videóban nem ő, hanem a mesterséges intelligencia által generált deepfake-verziója beszél.

„Tettem egy ígéretet, ezt pedig még a cellámból is betartom” – mondja az instagramos videón a polgármester AI-mása.

Veliaj 2025 eleje óta van börtönben, korrupció gyanújával folyik ellene nyomozás, természetesen minden vádat tagad. Bebörtönzése idején több alpolgármesterre ruházta át feladatait, de a 2027 első felében esedékes önkormányzati választásokig továbbra is ő a város hivatalos polgármestere. (Politico)