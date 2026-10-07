Bencsik András szerint a fideszes nyilvánosság jelentős része összeomlott, a Demokratánál megfelezték mindenki fizetését

A választási kampányban kaptak központi üzeneteket a (nyilvánvalóan a fideszes) kampánystábból, hogy mire kéne koncentrálni, és míg a jobboldali média korábban állami hirdetésekből stabilizálta magát, most ezek a források megszűntek – erről beszélt Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője a Hír TV-s Velkovics Vilmos Gyalogátkelő című műsorában.

Bencsik szerint nyilvánvaló volt, hogy a költségvetésből, amiből eddig működtek, nem tudnak fennmaradni a meglévő forrásaik birtokában, ezért összehívta a szerkesztőséget, azt javasolva, hogy csökkentsék mindenki fizetését a felére, ezt pedig „tudomásul vette a szerkesztőség”. Bencsik szerint a korábbi – 2010 előtti – ellenzéki periódust hasonló módon vészelték át, és „saját magukat zsákmányolták ki”.

Bencsik szerint a jobboldali nyilvánosság „jelentős hányada összeomlott”, de a néhány megmaradt sajtótermék mellett a semmiből rengeteg kisebb, egy-két személyes kezdeményezés is megjelent. Erről azt mondta:

„A jobboldali média helyén megjelent egy új típusú nyilvánosság, aminek nagyon fontos része, hogy ezek abszolút szuverének és irányíthatatlanok, tehát már nem lehetséges az, mint ahogy a választási kampányban azért előfordult, hogy jön egy úgymond ilyen központi üzenet a kampánystábból, hogy gyerekek, koncentráljunk erre meg arra, ezeket ez nem érdekli.”

Ezután Velkovics a „baloldali nyilvánosság őrületes elérési számaira” is magyarázatot keresett. Bencsik azt mondta:

„Azért az egész kétségbeejtő volt a kampányban, hogy ilyen tőmondatos üzeneteket közvetített a teljes jobboldali média, ugyanazokat a sötét, sületlen közhelyeket, hogy jönnek az ukránok, elviszik a katonáinkat és így tovább. (…) A mi oldalunkon sajnos megmondták, hogy mit kell csinálni, mit kell mondani, ez nagyon nagy hiba volt.”

A fideszes véleményvezér – illetve ezek szerint véleményközvetítő – szerint most, hogy ez véget ért, „elképesztően jó érzés azt látni, hogy nincsenek ilyen kényszerüzenetek”. „Nagy állami hirdetésekből stabilizálta magát a jobboldali média. A nagy állami hirdetések megszűntek, és most rémülten fordulunk az olvasóink, támogatóink felé” – mondta, kifejtve, hogy ezt a rendszert valamilyen módon „privát dimenziókba” kellett volna intézményesíteni. (via Telex)