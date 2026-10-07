Góllal és két gólpasszal búcsúzott Messi az argentin válogatottól

Könnyek között 85 ezer néző búcsúztatta a helyszínen, a River Plate stadionjában az utolsó válogatott meccsét játszó Lionel Messit. Az ellenfél Benin volt.

Érzelmekre bőven lehetett számítani, a szervezők sem aprózták el a könnyes búcsút, jelentős késéssel indult a meccs, amit a 10. percben tűzijáték szakított meg.

A főszereplő a 48. percben szögletből adott gólpasszt Otamendinek, a 61. percben Nico Paz lőtt gólt a passza után, aztán a 71. percben 11-esből maga is betalált. A végeredmény 3-0 lett, Messi mindhárom gólban szerepet vállalt.

A meccs végén magához képest szokatlanul hosszú, 10 perces beszédben köszönt el Messi. Szóba került az elvesztett világbajnoki döntő is, amiről azt mondta, hogy nagyon közel voltak, mindent megtettek a győzelemért, de az angolok elleni elődöntő nagyon sokat kivett belőlük.



Messi 7714 nappal ezelőtt, 2005. augusztus 17-én Budapesten csereként lépett először pályára a nemzeti csapatban, de könyöklésért egy perc után kiállították a 2-1-re megnyert barátságos mérkőzésen. Világbajnok, kétszeres vb-ezüstérmes, két Copa Americát is nyert a csapattal. 208 meccset játszott a válogatottban, ezeken 126 gólt szerzett, 70-et készített elő.

Fotó: MAXI FRANZOI/AGIF via AFP

Fotó: LUIS ROBAYO/AFP

Fotó: LUIS ROBAYO/AFP