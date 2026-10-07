J.D. Vance szerint Iránnak csökkentenie kell az urándúsítást a háború befejezéséhez

J.D. Vance amerikai alelnök a Reutersnek adott interjúban kijelentette, hogy Iránnak „jelentős” mértékben csökkentenie kell urándúsítási kapacitását ahhoz, hogy eleget tegyen az Egyesült Államok követeléseinek és véget vessen a két ország között hét hónapja dúló háborúnak.

Vance feltette a kérdést, hogy ha Irán valóban nem akar atomfegyvereket, akkor miért van szüksége 60 százalékos dúsítású uránra, majd azzal folytatta a gondolatmenetet, hogy ha elkötelezettek abban, hogy ne gyártsanak atomfegyvereket, akkor ne gyártsanak dúsított urániumot. Szerinte ez a kérdés alapvető a konfliktus lezárásában.

Beszélt arról is, hogy az Egyesült Államok tárgyal Maszúd Pezeskján iráni elnökkel és Abbász Aragcsi külügyminiszterrel is, de úgy fogalmazott, nem világos, mekkora befolyással bírnak az iráni hatalmi struktúrán belül. Donald Trump amerikai elnök is kedden beszélt arról, hogy senki sem tudja, ki vezeti Iránt. (Reuters/MTI)