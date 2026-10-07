Még el se kezdődött igazán a fűtésszezon, máris több városban szennyezett a levegő

Nem tesz jót a levegő minőségének a napok óta tartó száraz, többnyire gyengén szeles idő. Az ország több pontján feldúsultak a légszennyező anyagok, több városban is szennyezett a levegő – írja az Időkép.

A kedvezőtlenebb levegőjű városok között van jelenleg

Szombathely,

Budapest,

Debrecen,

Nyíregyháza,

Szeged

és Békéscsaba.

A problémát elsősorban a szálló por magasabb koncentrációja okozza, de helyenként az ózon és a nitrogén-dioxid mennyisége is megemelkedett. Szombathelyen a PM2,5 miatt már egészségtelen a levegő.

A következő egy-két napban még helyenként az egészségügyi határérték fölé emelkedhet a szálló por koncentrációja, de ha minden igaz, már közeleg a változás. Csütörtökön egyre nagyobb területen élénkül meg a déli szél, estétől pedig hidegfront érkezik. A szél, majd a pénteken többfelé érkező csapadék segíthet kitisztítani a levegőt, így a hét második felére jelentősen javulhat a levegő minősége.