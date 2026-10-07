Meghalt a 87 évesen kilakoltatott Maricarmen Abascal, a spanyol lakhatási tüntetések szimbóluma

Meghalt Maria del Carmen „Maricarmen” Abascal, a 87 éves spanyol asszony, aki kilakoltatása után a lakhatási válság miatti tüntetések szimbólumává vált országszerte – közölte a bérlők érdekképviseleti szövetsége (Confederación de Sindicatos de Inquilinas).

„Bár megszületett egy olyan történelmi jelentőségű megállapodás, amely lehetővé tette volna számára, hogy visszatérjen otthonába, ez a megoldás túl későn érkezett”

– közölte a szervezet, ami szerint ez a gyötrelmes megpróbáltatást követő helyzet teljes mértékben elkerülhető lett volna.

Azt írták, a kilakoltatását követő események, a tömegtüntetések, a köztereken felállított táborok, az előrehozott választások és az általános sztrájk történelmi fordulópontot jelentenek, de ennek elérése „túl nagy áldozatot követelt”.

A 87 éves asszony 15 napja került kórházba. A belföldi és nemzetközi sajtót is bejárták azok a képek, amiken az idős nőt kilakoltatása napján hordágyon hozzák ki otthonából, hogy kórházba vigyék.

Az asszonynak 6 év pereskedés után kellett távozni a bérlakásból, ahol 70 éven át élt. A tulajdonjogot 2020-ban megszerző cég a korábbi összeg sokszorosára emelte a bérleti díjat, és ez meghaladta a nyugdíját. A kilakoltatását civil összefogással próbálták megakadályozni, sikertelenül.

A kilakoltatást követő társadalmi felháborodás tiltakozóakciók sorát indította el. A nyomásnak engedve a lakást tulajdonló cég megállapodott az idős nő jogi képviselőivel, hogy visszaköltözhet a lakásba, és a nyugdíjának 30 százalékát fizeti bérleti díjként.

A Madrid belvárosában található Puerta del Sol téren azóta folyamatos a tüntetés, a területet sátortábor lepte el. Az állandó tiltakozáshoz más városokban, többek közt Barcelonában, Bilbaóban, Zaragozában és Sevillában is csatlakoztak sátortáborok felállításával.

Tüntetők „Egyetlen további Maricarment sem!” feliratú molinóval Madridban 2026. szeptember 26-án. Fotó: OSCAR DEL POZO/AFP

A tüntetők annak ellenére kitartanak, hogy az előrehozott választásokat írtak ki november 29-ére, és a parlament feloszlott, miután a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletek nem kapták meg a törvényhozás jóváhagyását. A legnagyobb spanyol szakszervezetek november 11-én egynapos általános sztrájkra készülnek, hogy tisztességes lakhatást, és az ehhez szükséges béreket követeljék. (MTI)