Meghalt a 87 évesen kilakoltatott Maricarmen Abascal, a spanyol lakhatási tüntetések szimbóluma

Meghalt Maria del Carmen „Maricarmen” Abascal, a 87 éves spanyol asszony, aki kilakoltatása után a lakhatási válság miatti tüntetések szimbólumává vált országszerte – közölte a bérlők érdekképviseleti szövetsége (Confederación de Sindicatos de Inquilinas).
„Bár megszületett egy olyan történelmi jelentőségű megállapodás, amely lehetővé tette volna számára, hogy visszatérjen otthonába, ez a megoldás túl későn érkezett”
– közölte a szervezet, ami szerint ez a gyötrelmes megpróbáltatást követő helyzet teljes mértékben elkerülhető lett volna.
Azt írták, a kilakoltatását követő események, a tömegtüntetések, a köztereken felállított táborok, az előrehozott választások és az általános sztrájk történelmi fordulópontot jelentenek, de ennek elérése „túl nagy áldozatot követelt”.
A 87 éves asszony 15 napja került kórházba. A belföldi és nemzetközi sajtót is bejárták azok a képek, amiken az idős nőt kilakoltatása napján hordágyon hozzák ki otthonából, hogy kórházba vigyék.
Az asszonynak 6 év pereskedés után kellett távozni a bérlakásból, ahol 70 éven át élt. A tulajdonjogot 2020-ban megszerző cég a korábbi összeg sokszorosára emelte a bérleti díjat, és ez meghaladta a nyugdíját. A kilakoltatását civil összefogással próbálták megakadályozni, sikertelenül.
A kilakoltatást követő társadalmi felháborodás tiltakozóakciók sorát indította el. A nyomásnak engedve a lakást tulajdonló cég megállapodott az idős nő jogi képviselőivel, hogy visszaköltözhet a lakásba, és a nyugdíjának 30 százalékát fizeti bérleti díjként.
A Madrid belvárosában található Puerta del Sol téren azóta folyamatos a tüntetés, a területet sátortábor lepte el. Az állandó tiltakozáshoz más városokban, többek közt Barcelonában, Bilbaóban, Zaragozában és Sevillában is csatlakoztak sátortáborok felállításával.
A tüntetők annak ellenére kitartanak, hogy az előrehozott választásokat írtak ki november 29-ére, és a parlament feloszlott, miután a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletek nem kapták meg a törvényhozás jóváhagyását. A legnagyobb spanyol szakszervezetek november 11-én egynapos általános sztrájkra készülnek, hogy tisztességes lakhatást, és az ehhez szükséges béreket követeljék. (MTI)
Ismét előrehozott választással próbálkozik a műfaj Európa-bajnoka. A jobboldali pártok vezetik a közvélemény-kutatásokat, de a spanyol miniszterelnök úgy érzi, meglovagolhatja a lakhatási válság miatt kialakult baloldali lendületet. Az utóbbi évek kormányzati botrányai és az általános választói elégedetlenség viszont most tényleg elsodorhatják az eddig mindent túlélő miniszterelnököt.