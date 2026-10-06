Pedro Sánchez halálugrása

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  • Ismét előrehozott választással próbálkozik a műfaj Európa-bajnoka, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök.
  • A jobboldali pártok magasan vezetik a közvélemény-kutatásokat, de Sánchez úgy érzi, meglovagolhatja a lakhatási válság miatt kialakult baloldali lendületet.
  • Az utóbbi évek kormányzati botrányai és az általános választói elégedetlenség viszont most tényleg elsodorhatják az eddig mindent túlélő miniszterelnököt.

2019 és 2023 után ismét előrehozott választás lesz Spanyolországban. Pedro Sánchez miniszterelnök október 5-én jelentette be, hogy „jóval szélesebb progresszív többségre van szükség”, ami praktikusan azt jelenti, hogy november 29-én a spanyolok eldönthetik, hogy az országot 2018 óta vezető Sánchez maradhasson a helyén, vagy jöjjön valami más, ami minden bizonnyal egy jobboldali-szélsőjobboldal koalíció lenne.

Hogy Sánchez nem fog 2027-ig, a négyéves ciklusa lejártáig várni, néhány napja már elég egyértelműen látszott. A baloldali miniszterelnök körül elfogyott a levegő, viszont az évek óta jobbra tolódó országban hirtelen olyan lett a közhangulat, hogy abból Sánchez Pártja, a PSOE (Spanyol Szocialista Munkáspárt) talán profitálhat. Ahogy a legrangosabb spanyol lap, az El País véleménycikke fogalmaz: ez Sánchez utolsó tölténye a tárban.

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