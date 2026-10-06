Pedro Sánchez halálugrása

2019 és 2023 után ismét előrehozott választás lesz Spanyolországban. Pedro Sánchez miniszterelnök október 5-én jelentette be, hogy „jóval szélesebb progresszív többségre van szükség”, ami praktikusan azt jelenti, hogy november 29-én a spanyolok eldönthetik, hogy az országot 2018 óta vezető Sánchez maradhasson a helyén, vagy jöjjön valami más, ami minden bizonnyal egy jobboldali-szélsőjobboldal koalíció lenne.
Hogy Sánchez nem fog 2027-ig, a négyéves ciklusa lejártáig várni, néhány napja már elég egyértelműen látszott. A baloldali miniszterelnök körül elfogyott a levegő, viszont az évek óta jobbra tolódó országban hirtelen olyan lett a közhangulat, hogy abból Sánchez Pártja, a PSOE (Spanyol Szocialista Munkáspárt) talán profitálhat. Ahogy a legrangosabb spanyol lap, az El País véleménycikke fogalmaz: ez Sánchez utolsó tölténye a tárban.
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Volt, aki szerint a marokkói rendőrök azt kiabálták nekik: „Most fussatok, rohanjatok Spanyolországba!” Úgy tűnik, mintha a spanyol exklávékba irányuló migráció pont akkor növekedne, amikor a marokkói vezetés fel akarná hívni a figyelmet a jószomszédi viszony fontosságára. Vagy épp arra, hogy Spanyolországnak nem kellene túlságosan közel kerülni Algériához.
A spanyol miniszterelnök az egyetlen Európában, aki azt mondja, amit országa közvéleménye hallani akar az iráni háborúról. Talán mert az ő elődje bukott bele az amerikaiak előző közel-keleti háborújában.
Valószínűleg Pedro Sánchez miniszterelnök baloldali kormánykoalíciójának vereségét hozza a július 23-ai spanyol parlamenti választás. Franco halála óta először kerülhet kormányra szélsőjobboldali párt.
Spanyolországban százezrek tüntettek a katalán szeparatistáknak adott kegyelem ellen, amire a kormánykoalíció felállásához volt szükség. Kormány így tényleg lesz az országban, de a hosszabb távú kilátásokkal és a spanyol jogállammal kapcsolatban bőven merülnek fel kérdések.