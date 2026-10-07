Több mint 13 milliárd forintból államosították a meddőségi centrumokat Orbánék

Megszüntette a meddőségi centrumok állami megszerzéséhez kapcsolódó, 2018 és 2020 közötti nyolc dokumentum titkosítását a kormány, amelyekből kiderül, hogy pontosan mennyiért is vásárolták meg ezeket a klinikákat. A kormany.hu-n megosztott dokumentumok szerint:

Kaáli Géza, több intézetet is működtető három cégéért és az ingatlanokért 7 milliárd forintot fizettek,

a Róbert Károly Magánkórházért 2,75 milliárd forintot,

a Forgács Intézetet 2,6 milliárd,

a Sterilitás Kft.-t pedig 762 millió forintért vették állami tulajdonba.

Vizsgálták a Reprosys Kft.-t is, de velük végül nem állapodtak meg, mert a tulajdonosok kivonultak az országból, Versys Clinics magánklinika vételára pedig nem derül ki a határozatokból.

Illusztráció: MDBPIXS – stock.adobe.com

A klinikák államosítási terveivel a nyilvánosság 2019. decemberben szembesülhetett, de az előző kabinet már 2018-ban tárgyalta a terv egyes részeit. A lombikbébiszektor államosítását DIANA 5 névre keresztelték el, és az iratokat eredetileg 2030. január 15-ig titkosították.

Az államosítási döntés után három nem állami klinika működött tovább az országban, azonban 2021. júniusban az Országgyűlés által elfogadott törvény betiltotta működésüket 2022-től. Hozzátették, hogy a következő hónapokban három magánklinikából egy szintén állami fenntartásba került, kettő működése viszont a törvény értelmében ellehetetlenült.

Az összefoglaló szerint a nyilvánosságra hozott titkos döntésekből látható, hogy az előző kabinet már 2020-ban, a működésüket ellehetetlenítő törvény benyújtása előtt tárgyalt a maradék három klinika megszerzéséről. (MTI)