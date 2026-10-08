Hegedűs Zsolt bejelentette, hogy jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform

Hegedűs Zsolt az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt az egészségügyi minisztérium terveiről. A Telex tudósítása szerint a miniszter bejelentette, hogy a jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a betegek visszajelzéseket tudnak adni. Azt mondta, mérik majd a nem kívánatos eseményeket, a biztonsági és a minőségi mutatókat is.

Beszélt arról is, hogy október 15-től indul egy várólista csökkentő program a fekvőbeteg-ellátásban, ehhez pozitív ösztönzőket vezetnek be. Hozzátette, hogy a várólisták tisztítása közben például kiderült, hogy a Székesfehérváron várakozó betegek 20-30 százalékát már megműtötték máshol.

Hegedűs Zsolt Fotó: Németh Dániel/444

Hegedűs bejelentette, hogy összekötötték a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) adatbázisát az EESZT-vel, így a NEAK most már minden adathoz hozzáférhet. Emellett arról is beszélt, hogy várhatóan januárban létrehoznak egy kormánytól független hatóságot, ami a minőséget és a betegbiztonságot értékeli majd ki.

Hegedűsék régiós kórházakban gondolkodnak, kialakításukat a keleti országrészben kezdik majd el. A miniszter azt is megígérte, hogy visszaadják a Magyar Orvosi Kamara jogosultságait.