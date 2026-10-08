Lánczi Tamás beperelte Keresztény Zoltánékat az ÁVÓ-s bőrkabát miatt, de végül elállt a keresetétől

Lánczi Tamás beperelte Keresztény Zoltánt és társát, amiért 2024 áprilisában egy eredeti ÁVÓ-s bőrkabátot vittek a lakásához. A Szuverenitásvédelmi Hivatal volt vezetője rágalmazás és becsületsértés miatt indított magánvádas eljárást, azonban az első tárgyalási nap előtt elállt a keresetétől.

Az ügyről a Legvidámabb Barakk című csatornán számolt be az egyik érintett. Felolvasta Lánczi keresetlevelét, amiben többek között a következővel indokolták a rágalmazást:

„azzal, hogy engem, rámutatva az otthonomra, illetve az otthonom előtt, azt egyrészt a lakóhelyem szerinti társasház engem jól ismerő lakóközössége, valamint a lakókörnyezetem engem szintén ismerő lakóközössége, illetve a járókelők számára látványosan tapasztalható módon, közvetlen összefüggésbe hozott a kommunista terror hírhedt képviselőivel, elvtársnak szólítva. Az ő általuk hordott szimbolikus bőrkabátot a nevemmel ellátva, sőt kijelentve, hogy az illik rám, Keresztény Zoltán és a cselekményében részt vevő, jól látható, máskülönben ismeretlen személy megrágalmazott”

Lánczi Tamás Fotó: Kristóf Balázs/444

Keresztény Zoltánék annak idején azért vittek névre szóló bőrkabátot Lánczinak, mert „[b]orús idők járnak mostanság az állampárt környékén, így jól jöhet egy bélelt kabát, meg ne fázzanak a végén szegények.”