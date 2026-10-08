Lehűlés és eső jön a hétvégén

Többfelé várható eső a hétvégén, és visszaesik a hőmérséklet: szombaton és vasárnap napközben már csak 14-20 Celsius-fok várható – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Pénteken elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Délelőttig mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.

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Szombaton dél, délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, északon lehet a legtöbb napsütés. Dél felől egyre többfelé valószínű eső, zápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggel 0 és plusz 12 fok várható, délutánra 14 és 22 fok közé melegszik fel a levegő.

Vasárnap a reggeli borongós időt követően nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Az ország keleti, délkeleti felén a tartós eső kelet felé megszűnik. Élénk, helyenként erős lesz az északnyugati, nyugati szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet. (MTI)