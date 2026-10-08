Másfél milliárdnyi kárt okozott a szombathelyi vállalkozó, aki áfa-fizetés nélkül adta el az importált szójadarát

Milliárdos költségvetési csalás ügyében emelt vádat a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség 10 személlyel szemben. Az ügy kulcsszereplője egy szombathelyi férfi, aki 2021 januárjától a 2024 márciusában történt őrizetbe vételéig szójadarával és fagyasztott, sózott csirkemellel kereskedett. A termékeket uniós tagállamokban vásárolta, majd magyarországi cégeknek adta el, áfát azonban nem fizetett.

Az ügyészség közleménye szerint a férfi 8 céget használt a költségvetési csalás során, a számlázási lánc legalján lévő cégek az áfa bevallási kötelezettségüknek nem, vagy csak késedelmesen tettek eleget, de a bevallott adót akkor sem fizették meg.

A férfit az öccse és egy adószakértő is segítette a csalásban, ami 1,5 milliárd forintot meghaladó vagyoni kárt okozott a költségvetésnek. Az irányítása alatt álló cégek vagyonából közel 260 millió forintot a cégek bankszámláiról a saját céljaira utaltatott át.

Az elsőrendű vádlottat minősített költségvetési csalással és sikkasztással, üzletszerűen elkövetett vesztegetéssel, közokirat-hamisítással és hamis magánokirat felhasználásával is vádolják. Az ő és a maradék kilenc vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék dönt majd.