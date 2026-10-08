Nagyot esett az OTP a tőzsdén, 40 ezer forint alá került az árfolyama

Eséssel indult a csütörtöki kereskedés a magyar tőzsdén: a BUX-index 1,4 százalékkal, 139 391 pontra csökkent – írja a Portfolio.

A vezető részvények közül az OTP esett a legnagyobbat, árfolyama a nyitás után 2,9 százalékos mínuszba került, és a 40 ezer forintos szint alá süllyedt.

A bank részvénye ezzel a szeptemberi csúcsához képest már 18,5 százalékot veszített az értékéből.

A lap szerint az OTP elmúlt napokban tapasztalt esésének fő oka az oroszországi kivonulás körüli bizonytalanság volt, mivel a kiszállás jelentős profitkiesést és egyszeri veszteséget okozhatna. A kérdés a balti Luminor tervezett felvásárlása miatt került ismét előtérbe.

OTP bankfiók Egerben 2019. november 3-án. Illusztráció: MICHAL FLUDRA/NurPhoto via AFP

A többi hazai vezető részvény közül a Mol árfolyama 0,8 százalékos, a Richter 0,9 százalékos mínuszban állt, míg a Magyar Telekom enyhén, 0,3 százalékot emelkedett. Az esés nem korlátozódik a magyar piacra: a tegnapi amerikai visszaesés után az ázsiai és az európai tőzsdéken is az eladók kerültek fölénybe.

Az európai nagybankok részvényeit is adják: a Société Générale 2,6, a BNP Paribas 2,3, a HSBC 2,1 százalékos mínuszban járt a délelőtti kereskedésben. A piaci hangulatot a magas kötvényhozamok, az ismét dráguló olaj, valamint az AI-beruházások növekvő hiteligényével kapcsolatos aggodalmak terhelik. A bankszektorra a francia államadósság körüli bizonytalanság is nyomást helyez: a magasabb hozamok veszteséget okozhatnak a bankok állampapír-portfólióin, a befektetők pedig a feszültségek más euróövezeti országokra való átterjedésétől is tartanak.