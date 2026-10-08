Öt év alatt több mint egymilliárd forint közpénzből stafírozták ki a V. Németh Zsolthoz köthető vasvári alapítványt

Több mint egymilliárd forint állami támogatást kapott 2021-es alapítása óta a Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány, amelynek első kuratóriumi elnöke V. Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő volt. A pénzből négy autót vásároltak, épületeket újítottak fel, több tízmillió forintot költöttek reklámra és stúdiótechnikára, de még egy vinotéka felújítására is jutott. A támogatások nagy része azonban nem közvetlenül az alapítványhoz, hanem a Lezsák Sándorhoz kötődő népfőiskolai hálózaton keresztül érkezett – derítette ki az Ugytudjuk.hu.

V. Németh Zsolt fideszes parlamenti képviselő július 27-én Vasváron a Szentkult FESZT-en, ami a Vasvár Népfőiskola szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg. Forrás: Facebook

A vasvári alapítvány azután került az Ugytudjuk.hu látókörébe, hogy az NKA 17 milliárd forintos támogatásosztásából 50 millió forintot kapott. A lap átnézte a szervezet éves beszámolóit, amelyekből kiderült, hogy 2021-es alapítása óta, 2025 végéig összesen 1 milliárd 71 millió 637 ezer forint állami támogatáshoz jutott. Ez több mint tizenötszöröse annak az összegnek, ami a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség által elkészített interaktív térképen (atlathato.kormany.hu) szerepel. Közérdekű adatigényléssel az is kiderült, mi magyarázza a különbséget: a támogatások jelentős részét először a Lezsák Sándorhoz kötődő népfőiskolai hálózat kapta meg, amely aztán partnerként továbbadta a pénzt a vasvári alapítványnak. Ezen az úton közel egymilliárd forint érkezett a szervezethez.

A Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítványt 2021-ben a vasvári önkormányzat százszázalékos tulajdonában álló városfejlesztési cég hozta létre. Első kuratóriumi elnöke V. Németh Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Vasvár korábbi polgármestere volt. V. Németh 2024 januárjában távozott a posztról, ekkor került be a kuratóriumba Kevy Albert, a Fidesz–KDNP vármegyei képviselője, aki V. Németh titkáraként is dolgozott. A népfőiskola saját bemutatkozása szerint a vidéki életre és az önellátásra készíti fel a résztvevőket. Programjai között rétesnyújtás, szappankészítés, varrás, macaron- és bonbonkészítés, valamint pho leves főzése is szerepelt.

A támogatásokból időközben egész kis intézményrendszer épült ki. Az Ugytudjuk.hu hosszan sorolja, mi mindenre volt elég az egymilliárd forint: az alapítvány négy autót vásárolt: egy Ford Transitot 8,1 millió, egy Ford Tourneót 10 millió, egy Kia Stonicot 7,6 millió és egy Kia XCeedet 9,6 millió forintért. Egy utánfutóval együtt a járművek közel 36 millió forintba kerültek. Az épületekre ennél jóval többet költöttek: a népfőiskola központi épületének terveire 98 millió, a kolostorra és a gasztroműhelyre 63 millió, egy korábbi oszkói iskolaépület tervezésére és kivitelezésére pedig több mint 113 millió forint ment el. A nagy pajta felújítására közel 20 milliót, a vasvári vinotéka rendbetételére 3 milliót, a városi piac fedett rendezvényterének megtervezésére pedig 4,4 millió forintot fordítottak.

Az állami pénzből az épületek berendezését és üzemeltetését is finanszírozták. A kolostorba például 3,2 millió forintos könyvespolcot vásároltak, stúdiótechnikára 18,9 milliót, fotótechnikai eszközökre 10,6 milliót, a konyha felszerelésére pedig 16,7 millió forintot költöttek. A beszerzések között szerepelt egy több mint egymillió forintos teqballasztal, egy 558 ezer forintos balettszőnyeg és egy közel 42 ezer forintos mobiltelefon-fóliázás is.

Reklámra és marketingre összesen 32 millió forintot költöttek, 2025-ben pedig további 5,7 millió ment el fényképek és videók készítésére. Ismeretterjesztő képzésekre közel 51 milliót, útiköltség-térítésre és üzemanyagra csaknem 12 millió forintot számoltak el. A legnagyobb kiadást azonban a személyi költségek jelentették: 2025 végéig összesen 481 millió forint ment el bérekre és járulékokra.

Az alapítvány két további projektben is részt vesz. A bérbaltavári őslénytani lelőhely bemutatására tervezett kiállítóépületre a vasvári önkormányzattal közösen 300 millió forint támogatást nyert, egy másik, 50 milliós humánszolgáltatási programot pedig az önkormányzattal és két helyi szervezettel együtt valósít meg. Utóbbiban csak rendezvényszervezésre és vendéglátásra 10,5 millió forintot különítettek el. A két projekt támogatási kerete összesen 350 millió forint, de a rendelkezésre álló adatokból nem derül ki, hogy ebből mennyi szerepel már a 2025 végéig elszámolt 1,07 milliárd forintban.