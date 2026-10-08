Panyi Miklós bocsánatot kért, miután kitalált nevű aradi vértanúkkal emlékezett meg október 6-áról

Bocsánatot kért Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő, miután október 6-án az aradi vértanúkról olyan tablóval emlékezett meg, amin Pötterbing Ödön, Ormányi Károly és Greviczy Károly is szerepelt – írja a Telex. A feltehetően mesterséges intelligenciával készült képet több mint egy nap után, szerdán törölte az oldaláról.

„Nem akarok figyelmetlenségre vagy más körülményekre hivatkozni. Lényegtelen. A posztom méltatlan volt hőseinkhez, nemzeti gyásznapunkhoz”

– írta a politikus, aki szerint a történtek túlmutatnak egy egyszerű elíráson vagy figyelmetlenségen. Azt írta, különösen bántja a hiba, mert gyerekkora óta szereti a történelmet, és közel áll hozzá a XIX. századi magyar történelem. Ígérete szerint levonja a tanulságokat, és ilyen eset többé nem fordulhat elő.

Panyi Mikló Fotó: Németh Dániel/444

Panyi nem volt egyedül, a Magyar Narancs beszámolója szerint Nagy István volt agrárminiszter ugyanezt a grafikát osztotta meg október 6-án. Ő jelezte, hogy MI-tartalomról van szó, majd több mint 19 órával a közzététel után, kedd este kicserélte a képet.

A volt megafonos Szakács Istvánnak is meggyűlt a baja a mesterséges intelligenciával és megemlékezéssel. A HVG cikke szerint az általa közzétett tablón mindössze Török Ignác portréjához sikerült a megfelelő nevet társítani. Az aradi vértanúk közé bekerült Bem József, Poeltenberg Ernő helyett pedig az édesapja, Lipót neve szerepelt. Láhner György neve nem szerepelt a tablón, portréja alatt pedig Kiss Ernő neve volt olvasható. Szakács később egy Wikipédiáról származó képre cserélte a tablót, de azon is maradt hiba, Nagysándor József neve Nagy Sándorként szerepelt.