Szálasi-idézettel zárta a beszédét a vecsési mi hazánkos az általános iskolában, a helyi tiszás képviselő és a polgármester nyilvánosan leveleznek az ügyben

„Nemzetünk szolgálatában meghalni lehet, de elfáradni soha!”

– ez az idézet Szálasi Ferenctől, a Nyilaskeresztes Párt vezéralakjától, a második világháború utolsó hónapjaiban hatalmon lévő náci bábkormány miniszterelnökétől származik. Ezzel az idézettel zárta Szabó Attila vecsési mi hazánkos képviselő október 6-án, az aradi vértanúk napján elmondott beszédét a helyi önkormányzat által rendezett megemlékezésen a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskolában.

Az erről készült videót az önkormányzat másnap eltávolította hivatalos oldalairól, de a Digitális Polgári Kör Vecsés 2.0 nevű paródiaoldalon meghallgatható belőle egy részlet.





A beszéd miatt a térség tiszás országgyűlési képviselője, Balajti István október 7-én levelet írt az önkormányzatnak, melyben arra kérte Szlahó Csaba polgármestert, hogy távolítsák el Szabó felszólalását a városi televízióból.

„A beszéd tartalma miatt több szülő is megkeresett, és magam is úgy ítéltem meg, hogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni. A megemlékező beszéd egy Szálasi Ferenchez köthető idézettel zárult, miközben a nemzeti gyásznapot a beszéd több pontján sajátos, személyes aktuálpolitikai üzenetek megfogalmazására használta fel. Különösen aggályosnak tartom, hogy mindez egy általános iskolában, hetedik évfolyamos gyermekek jelenlétében történt” – írta Balajti.

Balajti István Fotó: Balajti István Facebook

Hozzátette: „Az aradi vértanúk emléknapja a nemzeti gyász és a megemlékezés napja. Meggyőződésem, hogy sem városi rendezvényre, de pláne általános iskola falai közé nem való a politikai uszítás, politikai vélemények megfogalmazása, majd ennek gyerekekkel való »legitimálása«.”

Szlahó október 8-án posztolta válaszlevelét, eszerint a beszédet már a képviselő kifogása előtt eltávolították a város felületeiről, Szálasi Ferenc gondolataitól, személyétől, cselekedeteitől pedig ugyanúgy elhatárolódnak, „mint attól, aki azt hirdeti”. Szerinte a gyásznapon részt vevők közül senki nem kötötte össze ezt a mondatot Szálasi Ferenccel, mivel beszédei nem közismertek.

A polgármester ugyanakkor visszautasítja „azt a rosszindulatú feltételezést, hogy az önkormányzat az ünnepségeken biodíszletként használja a műsort adó gyermekeket”.

„Az intézmény igazgatója az iskolások műsoráért felel, amely az idei évben is kimagasló volt, a vecsési érintett személyek élettörténetét beleszőve dolgozták fel az október 6-ai tragikus eseményt, a színvonalas előadásról azonban méltánytalanul kevés szó esik” – írta.

Szerinte „a szöveg tartalmáért, az abban foglalt mondanivalóért (bármelyik ünnepségen) az adott szónok a felelős, annál is inkább, mivel a szónoklatok tartalmát nem tudjuk és nem is akarjuk cenzúrázni”.

Hozzátette, hogy polgármesterként és történelemtanárként is elhatárolódik a szélsőséges eszméktől és hirdetőiktől is, a képviselő levelét pedig továbbította Szabó Attilának.

Szabó korábban a Jobbik képviselője volt Vecsésen, aztán átigazolt a Mi Hazánkhoz. Ez a 2009-es Blikk-cikk a Magyar Gárda egyik alapítójaként hivatkozik rá. Az Átlátszó szerint Szabó a Betyárseregnek is tagja.