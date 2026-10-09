A kormány 175 milliót szán a Vagyonvisszaszerzési Hivatal vezetőinek védelmére

Egy pénteki kormányhatározattal Magyar Péter miniszterelnök arra utasította a pénzügyminisztert, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és nyomozati elnökhelyettesének személyvédelmével járó többletkiadások fedezésére biztosítson 175 145 937 forint többletforrást a rendőrségnek a központi költségvetésből. Ebből 111 millió forintot személyi juttatásokra fordítanának. Majd 2027-től a pénzügyminiszternek 848 654 090 forint többletforrást kell biztosítania erre a célra.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének megválasztott Unger Anna Róza és a hivatal nyomozati elnökhelyettesének megválasztott Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze leteszi esküjét az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 28-án Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Egy másik kormányhatározattal a kormány felvette a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények listájára a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működésére a kormány augusztus végén 2,48 milliárd forintot csoportosított át az idei költségvetésből.