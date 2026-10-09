A vártnál jobban teljesít a német gazdaság, javított a növekedésre vonatkozó előrejelzésein a kormány

A német kormány az áprilisban várt 0,5 százalékról 1,3 százalékra javította az idei gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését, miután a GDP az első fél évben a becsültnél nagyobb mértékben bővült. Ha az előrejelzés teljesül, ez lenne a legnagyobb éves növekedés 2017 óta.

A gazdasági minisztérium közleménye szerint a gyenge fogyasztói kiadásokat segít ellensúlyozni az erős export és a számos területen megnövekedett kormányzati kiadás. A kormány följavította a jövő évre vonatkozó becslését is, amit 0,9 százalékról 1,1 százalékra változtatott.

„A német gazdaság erősebbnek bizonyult, mint amit tavasszal várni lehetett. A geopolitikai bizonytalanságok, a globális energiaár-sokk, a Hormuzi-szoros lezárása és a vámok ellenére a gazdaság képes volt a fellendülés útjára lépni”

– mondta Katherina Reiche gazdasági miniszter. A kormány idén az export 3,7 százalékos bővülésére számít a tavalyi 0,9 százalékos visszaesés után. Reiche szerint a német beszállítók is profitálnak a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások globális felfutásából. Az adatközpontok építése jelentősen növelte a német gyártmányú berendezések, köztük a lézerek, a félvezetőgyártó gépek és a hűtőrendszerek iránti keresletet.

A miniszter szerint a védelemre és infrastruktúrára fordított megnövekedett közkiadások is támogatni fogják a gazdaságot az elkövetkező években. Reiche ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a háztartások fogyasztása továbbra is visszafogott marad, mert a magasabb energiaköltségek felfelé hajtják a fogyasztói árakat. Szeptemberben az éves infláció 3,3 százalék volt Németországban, ami közel hároméves csúcsot jelent. A minisztérium idén átlagosan 2,7 százalékos inflációra számít, jövőre pedig 3 százalékra emelkedhet az áremelkedés üteme. A háztartások kiadásai az előrejelzés szerint reálértéken idén 0,3, jövőre 0,5 százalékkal nőnek.

A kormány friss, idei növekedési előrejelzése összhangban van a vezető német gazdaságkutató intézetek legutóbbi becsléseivel. (MTI)