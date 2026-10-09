Az NVVH-ra hivatkozva hurcolták el álrendőrök a férfit, aki nem fizetett kétmilliárdot egy áltitkosügynöknek

Őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki azt a két férfit, akik – egy társukkal együtt – hivatalos személynek adták ki magukat, és a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatalra (NVVH) hivatkozva próbáltak pénzt szerezni.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség közlemény szerint az egyik férfi 2026 júliusában egy benzinkúton szólította meg a sértettet. Titkosszolgálati munkatársnak adta ki magát, és azt állította, tud a sértett ellen folyamatban lévő büntetőeljárásokról. Azt ígérte, kétmilliárd forintért elintézi, hogy az ügyek a „süllyesztőbe” kerüljenek. A sértett visszautasította az ajánlatot, a férfi azonban később többször megkereste, és nyomást próbált gyakorolni rá. Többek között azt állította, hogy folyamatos megfigyelés alatt áll.

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Miután a sértett továbbra sem állt kötélnek, október 8-án a férfi tudtával két társa jelent meg a lakásánál. Az ügyészség szerint rendőrnek adták ki magukat, hivatalos eljárást színleltek, és azt állították, hogy előállítják a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatalhoz. Megmotozták, elvették a telefonját, majd egy megkülönböztető jelzéssel ellátott autóba ültették, és elindultak vele.

Az autóból felhívták társukat, akinek az „utasítására” visszavitték a sértettet a lakásához. Visszaadták a telefonját, és arra utasították, hogy mielőbb vegye fel a kapcsolatot a társukkal.

A három férfit a nyomozó ügyészség az ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság taktikai egysége, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség közreműködésével fogta el.

Hivatalos személyi jelleg színlelésével elkövetett befolyással üzérkedés, valamint jelentős érdeksérelmet okozva, illetőleg hivatalos eljárás színlelésével elkövetett személyi szabadság megsértésének megalapozott gyanúját közölték velük. Az elkövetésben az ügyészség szerint nagyobb szerepet vállaló két férfi letartóztatásáról a bíróság a napokban dönt.