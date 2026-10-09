Hiába orbánosodik Babiš, Fico útját követheti

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Pénteken és szombaton egyszerre tartanak szenátusi és önkormányzati választásokat Csehországban, pontosan egy évvel azután, hogy Andrej Babiš pártja, az ANO megnyerte az alsóházi választásokat, majd ezt követően két radikális jobboldali párttal koalícióra lépve alakított kormányt. A felsőházban az ellenzéki többség nincs kockán, a hétvége tétje ezért inkább az, hogy látszik-e az ANO-n a kormányzás átka, vagy éppen erősödik a szenátusban és a nagyvárosokban. Sokan attól tartottak tavaly, hogy Babiš Orbán útját járja be, de az első év alapján inkább Fico pályáján jár, és az marad a fő kérdés, hogy a cseh intézmények meddig engedik ezt.

Babiš és Fico jól kijönnek Fotó: TOMAS BENEDIKOVIC/AFP

Mit csinált eddig a Babiš-kormány?

Babiš tavaly négy ellenzékben töltött év után tért vissza a hatalomba, pártja messze a legtöbb szavazatot kapta, de így is koalícióra szorult, a partnereit pedig a szélsőjobboldali SPD-ben és a jobboldali-populista Autósokban találta meg. Babiš persze rengeteg kritikát kapott, amiért összeállt ezzel a két, szalonképesnek nem nevezhető, és politikailag is súlytalan párttal (a két legkisebb frakciót alkotják a parlamentben), de most már látható, hogy a december közepén felállt kormány miért felel meg a miniszterelnök céljainak: a két kis párt elég gyenge ahhoz, hogy ne tudjon komoly ellensúlyt képezni vele szemben, ugyanakkor Babiš a kellemetlen vagy nyíltan antidemokratikus lépéseket részben rájuk tolhatja, vagy legalábbis megoszthatja velük a felelősséget.

Így aztán Petr Macinka külügyminiszter és az Autósok elnöke vívott háborút Petr Pavel köztársasági elnökkel és nem a kormányfő; ugyancsak az Autósokhoz tartozó kulturális miniszter, Oto Klempíř terjesztette be a közmédia finanszírozásának sokat bírált átalakítását és így tovább. Babiš ráadásul mérsékelt, centrista politikusként pózolhat a választók előtt, a botrányokat inkább a partnerei okozzák, máig megoldatlan összeférhetetlenségére kisebb figyelem jut, még úgy is, hogy az Európai Bizottság nem találta elegendőnek a miniszterelnök megoldását, és felfüggesztette az Agrofert holding vállalatainak nyújtott, vissza nem igényelt támogatások kifizetését.