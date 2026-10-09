Hitler Mussolini választást nyert

Szokatlan nevű jelölt nyert polgármester-választást a perui Queropalcában: Hitler Mussolini Simeon Flores.

A balközép Ahora Nación párt jelöltje a nagyon szoros választáson a szavazatok 34 százalékát szerezte meg, és mindösszesen 42 szavazattal előzte meg a harmadik helyen végzett jelöltet.

Hitler Mussolini Simeon Flores

Az elmúlt években más Hitler nevű politikusok is nyertek választásokat a világban. Hitler Guesclin Alba Sánchez 2018-ban egy perui választáson győzte le Lenin Vlagyimir Rodríguez Valverdét, Adolf Hitler Uunona pedig tavaly ötödször nyert önkormányzati választást Namíbiában. (via Politico)