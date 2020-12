Adolf Hitler választást nyert Namíbiában

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Elsöprő fölénnyel nyert a helyi választásokon Namíbia, az egykori Német Délnyugat-Afrika északi részén Adolf Hitler, aki azóta már fel is esküdött az ország alkotmányára. Hitler úr teljes neve amúgy Uunona Adolf Hitler. Ebből az Adolf kifejezetten gyakori keresztnév az egykori német gyarmaton, ahol a vaskancellárról, Bismarckról, illetve az egykori szabaddemokrata külügyminiszterről, Hans-Dietrich Genscherről is van utca elnevezve.

"Számomra, gyerekként ez teljesen normális név volt. Csak felnőttként döbbentem rá, hogy ez az ember az egész világot uralma alá akarta hajtani. Én semmi ilyesmit nem akarok" - nyilatkozta Hitler az Eagle FM Namibia rádióadónak.

Pedig az apja Hitler után nevezte el Hitlernek, bár állítása szerint "valószínúleg nem értette, hogy Hitler miért is állt ki". Hitler szerint most már késő megváltoztatni a nevét, mert "minden hivatalos iratában" így hívják. A neje pragmatikusan viszont csak Adolfnak hívja. (Via 24.hu, Berliner Zeitung)