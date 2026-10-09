Ingyenes traumaérzékeny nőgyógyászati rendelő nyílik Budapesten

Hiánypótló szolgáltatást indít a MedSpot Alapítvány Budapesten, a Rácz Aladár utca 5. alatt traumaérzékeny nőgyógyászat nyílik, ahol a szakmai ellátás mellett a páciensek lelki biztonsága is kiemelt szerepet kap.

A kezdeményezés három célcsoportot támogat ingyenes ellátással: a szexuális erőszak áldozatává vált nőket és gyermekeket, a neurodiverz (például autizmussal élő vagy ADHD-s) nőket, valamint a szülés körüli vagy meddőségi traumában érintetteket. A rendelő létrejöttét önkéntes munkát végző szakemberek, civil szervezetek, önkormányzati és vállalati támogatók összefogása tette lehetővé, célja pedig olyan biztonságos ellátási környezet biztosítása, ahol a nőgyógyászati vizsgálat és kezelés a páciensek határait és érzéseit tiszteletben tartva, empatikus és szakszerű kommunikáció mellett zajlik.

A kellemetlen vagy egyenesen negatív tapasztalatok miatt sokan halogatják vagy kerülik a nőgyógyászati vizsgálatot. Ez különösen aggasztó, hiszen itthon évente mintegy 1200 új méhnyakrákos esetet diagnosztizálnak, körülbelül 400 nő hal meg a betegség következtében, pedig a legtöbb áldozatot a rendszeres, évenkénti szűrés megmenthetné.

A szűréssel járó vizsgálat különösen megterhelő lehet a szexuális erőszakot túlélők számára, akiknél a rutinellátás is szorongást, traumaújraélést vagy elkerülő magatartást válthat ki. Ez a probléma itthon rengeteg nőt érinthet, az Európai Unió 2024-es felmérése szerint Magyarországon a nők közel fele élt át életében fizikai és/vagy szexuális erőszakot. A neurodiverz, például autizmussal vagy ADHD-val élő nők számára hétköznapi szituációk is jelenthetnek nehézséget és az egészségügyi ellátásban is jelentős akadályokkal szembesülhetnek a szenzoros túlterheltség és a kommunikációs gátak miatt. Becslések szerint hazánkban több mint 100 000 lány és nő érintett a neurodiverzitásban, bár nők esetében ezeket az eseteket nehezebb diagnosztizálni.

A MedSpot által megcélzott három csoport, a szexuális erőszak túlélői, a neurodiverz nők, valamint a szüléssel vagy terhességgel kapcsolatos traumát átélt nők számára ezért különösen fontos a traumaérzékeny, a páciens határait, biztonságát és autonómiáját tiszteletben tartó nőgyógyászati ellátás. A szolgáltatás igénybevétele önbevallás alapú, vagyis mindenki maga döntheti el, hogy a célcsoportok valamelyikébe tartozik-e és igénybe veszi-e az ellátást. Jelentkezni a jövő hét végétől működő e-mailcímen lehet.

Spányik András, a MedSpot Alapítvány alapítója és orvosszakmai vezetője a pénteken tartott sajtótájékoztatón azt mondta, Magyarországon jelenleg nincsenek megfelelő protokollok a traumát átélt nők és gyermekek megfelelő ellátására, holott a magyar pácienseknek is kijárna a nemzetközi színvonalú sztenderd. A rendelőben jelenleg az összes orvos és pszichológus önkéntesen, szabadidejében végez munkát. Bár első vendégeiket csak október 19-én fogadják, az érdeklődés már most jelentős, Spányik szerint állami források nélkül ezt a betegszámot hosszú távon nem tudnák ellátni. A MedSpot már megkezdte a tárgyalásokat az egészségügyi minisztériummal, ahol pozitív fogadtatásban és elvi szintű támogatásban részesültek, a NEAK-finanszírozásba való befogadásra még várnak. A rendelő a XII. kerületi önkormányzatnak köszönhetően ingyenesen használhatja az épületet, indulását a Richter Gedeon Nyrt. 15 millió forinttal támogatta. A MedSpot Alapítvány továbbra is keresi a forrásokat közösségi finanszírozásból és potenciális vállalati együttműködésekből.

Beke Zsuzsanna, a Richter Gedeon Nyrt. csoportszintû PR, CSR és kormányzati kapcsolatok fõosztályvezetõje, Spányik András, a MedSpot Alapítvány orvosszakmai vezetõje és Prosszer Mária szülész-nõgyógyász, gyermeknõgyógyász Fotó: Kovács Márton/MTI/MTVA

Prosszer Mária szülész-nőgyógyász és gyermeknőgyógyász szerint a cél, hogy a rendelő modellértékű legyen és képzéseikkel minél több egészségügyi dolgozóhoz eljuttassák a traumatudatos szemléletet. Olyan ellátóhelyek elterjedését szeretnék elősegíteni országszerte, ahol a páciens megőrizheti autonómiáját, a döntés és a kontroll a vizsgálat alatt végig az ő kezében marad.

Nemcsak a kommunikáció, hanem a kialakítás terén is törekedtek a traumaérzékenységre. A bútorok, tárgyak és a tér elrendezése is azt szolgálja, hogy ne idézzen elő traumatikus reakciókat, a személyzet pedig folyamatos képzéseken vesz részt. A rendelők bútorait az IKEA adományozta, egy menő, hotpink vizsgálóágyat és egy ultrahanggépet pedig civil felajánlásokból szereztek be.

A rendelő folyosója még meglehetősen sztenderd, várótermi hangulatot áraszt kényelmetlen műanyag széksorával és a sarokban kókadozó cserepes növényekkel. A vizsgálóhelyiségek viszont kevésbé sterilek, a sötétbézs falak és a minden szobában megtalálható szürke IKEA-fotelek miatt inkább egy pszichológusi, mint orvosi szobára hasonlítanak. A páciensekre itt nem csak 15 perc jut, mint ahogy azt az állami szférában megszokhattuk, a körülmények nyugodtabbak, a vizsgálat során pedig aktívan bevonják a pácienseket a döntésekbe. Spányik szerint ez különösen fontos a szexuális erőszakot átélt embereknél, akik gyakran a kontroll elvesztését élik meg a traumát követően. A rendelő orvosai ezért pszichológiai szaktudással is rendelkeznek, más nőgyógyászokkal szemben pontosabban érthetik a trauma működését. A WHO-nak már van protokollja a traumát átélt nők és gyermekek ellátásának megszervezésére, amelynek mielőbbi magyarországi bevezetését is fontosnak tartják.

Korábban is volt már példa a MedSpotéhoz hasonló kezdeményezésre Magyarországon, a BMSZKI 2022-ben traumatudatos nőgyógyászati rendelőt indított hajléktalan nők számára, ingyenes vizsgálattal és további kezelésekhez való hozzáféréssel. Viszont a Medspot rendelőjéhez hasonló komplex, nőgyógyászati és pszichológiai ellátást egyaránt biztosító szolgáltatás eddig nem volt elérhető. A Richter Gedeon Nyrt. képviseletében Beke Zsuzsa, globális kommunikációs vezető arra is felhívta a figyelmet, hogy nemzetközi kutatásik szerint Magyarországon a nők orvoshoz fordulási hajlandósága nagyon alacsony, bőven elmarad más európai országokétól még a nem traumatizált nők körében is.