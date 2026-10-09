Legionella baktérium jelenléte miatt korlátozták a vízhasználatot a kisvárdai kórházban

Korlátozták a vízhasználatot a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórházban, mert a vízminőség-ellenőrzés legionella baktérium jelenlétét mutatta ki a vízhálózat egyes pontjain.

A kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA

A kórház közleménye szerint a kétszáz ágyas pavilonépületben korlátozták a vízhasználatot, emellett megkezdték a vízhálózat és a csaptelepek fertőtlenítését és a vízvezeték-hálózat korszerűsítését. A munkálatok idejére az intézmény palackozott ivóvizet biztosít a betegeknek.

Azt írták, a betegellátás zavartalanul működik. Az intézmény a kórházhigiénés és a műszaki intézkedések mellett folyamatosan együttműködik a hatóságokkal. (MTI)