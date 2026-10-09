Magyar Péter továbbra is le akarja váltani az Orbán-rendszer idején kinevezett közjogi méltóságokat

POLITIKA

Magyar Péter arról beszélt az ATV-nek, hogy továbbra is le akarják váltani az Orbán-rendszer idején kinevezett, még pozícióikban lévő közjogi méltóságokat. Vagyis az „Orbán-bábokat”, ahogy az interjúról beszámoló miniszterelnöki sajtóközlemény fogalmaz.

„Soha nem látott többséget kaptunk arra, hogy a köztársasági elnököt, a legfőbb ügyészt, a Kúria elnökét, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, az OBH elnökét és az Állami Számvevőszék elnökét is leváltsuk.”

Magyar Péter
Fotó: Bankó Gábor/444

A miniszterelnök az Állami Számvevőszék elnökére külön is kitért. Azt mondta, Windisch László elnöksége alatt a pártfinanszírozás ellenőrzését ellátó hivatal vegzálta az ellenzéki pártokat, a Fidesszel kapcsolatban viszont semmilyen szabálytalanságot sem talált.

Windisch László mellett Varga Zs. András, a Kúria elnöke, Rigó Csaba, a GVH elnöke és Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal elnöke is pozícióban van még.

POLITIKA állami számvevőszék windisch lászló varga zs andrás Gazdasági Versenyhivatal magyar péter országos bírósági hivatal rigó csaba Senyei György Barna kúria