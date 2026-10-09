Magyar Péter továbbra is le akarja váltani az Orbán-rendszer idején kinevezett közjogi méltóságokat

Magyar Péter arról beszélt az ATV-nek, hogy továbbra is le akarják váltani az Orbán-rendszer idején kinevezett, még pozícióikban lévő közjogi méltóságokat. Vagyis az „Orbán-bábokat”, ahogy az interjúról beszámoló miniszterelnöki sajtóközlemény fogalmaz.

„Soha nem látott többséget kaptunk arra, hogy a köztársasági elnököt, a legfőbb ügyészt, a Kúria elnökét, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, az OBH elnökét és az Állami Számvevőszék elnökét is leváltsuk.”

Magyar Péter Fotó: Bankó Gábor/444

A miniszterelnök az Állami Számvevőszék elnökére külön is kitért. Azt mondta, Windisch László elnöksége alatt a pártfinanszírozás ellenőrzését ellátó hivatal vegzálta az ellenzéki pártokat, a Fidesszel kapcsolatban viszont semmilyen szabálytalanságot sem talált.

Windisch László mellett Varga Zs. András, a Kúria elnöke, Rigó Csaba, a GVH elnöke és Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal elnöke is pozícióban van még.