Malajziában iskolákat zártak be az indonéziai erdőtüzekből származó mérgező szmog miatt

A maláj oktatási miniszter bejelentette, hogy iskolákat zártak be az ország egyes régióiban, miután az indonéziai erdőtüzekből származó mérgező szmog miatt jelentősen romlott a levegő minősége.
Indonéziában hetek óta égnek az erdők, a szmog Malajziára, Szingapúrra és a Fülöp-szigetekre is átterjedt, a légszennyezettség pedig elérte a kritikus szintet. A tüzeket elsősorban a gazdálkodók és a cégek illegális erdőégetése okozta. Az indonéz kormány megpróbálta korlátozni az évszakban szokásos erdőégetéseket, de a megfelelő szabályozás hiánya és az akár évekig húzódó jogi viták miatt nem járt sikerrel.
Az indonéz egészségügyi minisztérium július és szeptember között már közel 175 ezer, erdőtüzekkel összefüggő légúti fertőzéses esetet regisztrált. Szakértők szerint a helyzetet az idei El Niño is súlyosbította. (via BBC)