Malajziában iskolákat zártak be az indonéziai erdőtüzekből származó mérgező szmog miatt

A maláj oktatási miniszter bejelentette, hogy iskolákat zártak be az ország egyes régióiban, miután az indonéziai erdőtüzekből származó mérgező szmog miatt jelentősen romlott a levegő minősége.

Fotó: MAS'UD KURNIAWAN/NurPhoto via AFP

Indonéziában hetek óta égnek az erdők, a szmog Malajziára, Szingapúrra és a Fülöp-szigetekre is átterjedt, a légszennyezettség pedig elérte a kritikus szintet. A tüzeket elsősorban a gazdálkodók és a cégek illegális erdőégetése okozta. Az indonéz kormány megpróbálta korlátozni az évszakban szokásos erdőégetéseket, de a megfelelő szabályozás hiánya és az akár évekig húzódó jogi viták miatt nem járt sikerrel.

Fotó: MAS'UD KURNIAWAN/NurPhoto via AFP

Az indonéz egészségügyi minisztérium július és szeptember között már közel 175 ezer, erdőtüzekkel összefüggő légúti fertőzéses esetet regisztrált. Szakértők szerint a helyzetet az idei El Niño is súlyosbította. (via BBC)