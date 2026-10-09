Megkerült a két ellopott Renoir-festmény, amiket a múzeum kerítésén vágott lyukon át vittek magukkal a tolvajok

Egy hónap után előkerültek a dél-franciaországi múzeumból ellopott Renoir-festmények, amelyek együtt több millió eurót érnek. Az ügyben hat gyanúsítottat tartóztattak le – jelentette be Bryan Masson, Cagnes-sur-Mer polgármestere a Reuters szerint.

Fotó: VALERY HACHE/AFP

A tolvajok szeptember 8-án, kora reggel törtek be a francia Riviérán található Renoir Múzeumba, amelyet az impresszionista festő egykori otthonában rendeztek be. Előbb lyukat vágtak a kert kerítésén, majd egy ablakon keresztül jutottak be az épületbe. A Madame Colonna Romano és a Fiatal nő a kútnál című festményt vitték magukkal, mindkettő a párizsi Musée d’Orsay tulajdona, és kölcsönben volt a múzeumban.

A betörők két másik festményt is kiszemeltek, a Madame Pichon és az Olvasó Coco című képeket, utóbbi Renoir kisfiát, Claude-ot ábrázolja. Ezeket a múzeum kertjében elejtették, amikor a riasztó jelzésére kiérkező rendőrök üldözőbe vették őket. A menekülő tolvajokat a város térfigyelő kamerái is rögzítették.

A polgármester korábban 9 millió euróra becsülte az ellopott műalkotások értékét. Renoir festményei a műtárgypiacon különösen keresettek, egyes alkotásaiért több tízmillió dollárt is fizettek árveréseken.