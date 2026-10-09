Novák Előd a Fidesszel és a KDNP-vel leszavazta, hogy Orbánt is meghallgassák a kegyelmi ügy miatt

Nem hallgatja meg Orbán Viktort a Kegyelmi Botrány Felelőseit Feltáró Vizsgálóbizottság, miután a hatfős parlamenti bizottság tagjai közül hárman is nemmel szavaztak a volt miniszterelnök meghallgatására a pénteki ülésen.

A fideszes Zsigó Róbert és a KDNP-s Máthé Zsuzsa szavazata nem volt meglepő, az viszont igen, hogy a mi hazánkos Novák Előd is nemmel szavazott. A három tiszás tag támogatta Orbán behívását.

Novák azzal indokolta a döntését, hogy Orbán sok mindenért felelős, de szerinte ebben az ügyben még a meghallgatása sem indokolt. Viszont ha valamelyik meghallgatottól olyan vád hangzik el, ami alapján indokolttá válik a meghallgatása, akkor korrekt lehet a behívása. Jelen esetben viszont politikai vádemelésként látja a volt miniszterelnök meghallgatását. „Ha csak nem bátorkodik valaki azt a kijelentést tenni, hogy Orbán Viktor utasítására történt meg (a kegyelem megadása). De ilyet még Magyar Pétertől sem láttam.”

Novák Előd Fotó: Németh Dániel/444

Novák a szavazás előtt még hozzátette, hogy ha Orbánt meg akarják hallgatni, akkor hívják be Magyar Pétert is, akinek Varga Judit férjeként több információja lehetett a történtekről. De ő személy szerint egyikük behívását sem támogatja.