Orosz weboldalak sora vált elérhetetlenné a Yandex adatközpontjaira mért ukrán csapások miatt

Két napon belül másodszor érte ukrán dróntámadás az orosz Yandex technológiai vállalat adatközpontjait. A legutóbbi, pénteki támadásban a kalugai létesítmény több modulja működésképtelenné vált, emiatt egyes Yandex-szolgáltatásokban fennakadások lehetnek – írja a Meduza a vállalat közleménye alapján.

🎉 Yandex hit for the second time in two days — shares plunge as data centers go offline The Russian tech giant has reported another drone attack, this time targeting a data center in the Kaluga region. According to Reuters, several modules at the facility were completely disabled. The company has warned of possible disruptions to some of its services. A day earlier, a drone struck a Yandex data center in the Ryazan region, which houses two of the company's three supercomputers used for artificial intelligence development. The strike reportedly sparked a fire and forced the facility to shut down. Yandex is still assessing the damage and remains uncertain whether the equipment can be restored. 📉 Yandex shares also took a hit. On October 8, the stock fell by as much as 3.4%, with reports of declines reaching 4.2% on October 9. The attacks have raised fresh concerns about the vulnerability of Russia's technology infrastructure. — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026

A Yandex szerint egyelőre nem tudni, mekkora károk keletkeztek, és mikorra sikerül helyreállítani az adatközpont működését. A cég a közleményében megköszönte partnerei és felhasználói türelmét, valamint azoknak a dolgozóknak a munkáját, akik éjjel-nappal a szolgáltatások fenntartásán dolgoznak. A két egymást követő támadás hírére a Yandex részvényeinek árfolyama 4 százalékot esett a moszkvai tőzsdén.

Pénteken Vlagyiszlav Sapsa, Kaluga megye kormányzója is beszámolt arról, hogy ukrán drónok támadták a várost és a környező területeket. A támadásokban kilencen megsérültek.

Egy nappal korábban, csütörtök hajnalban a Rjazany megyében található Szaszovóban támadták meg a Yandex másik adatközpontját. A létesítményben tűz ütött ki, ezért teljesen leállították a működését. Személyi sérülés nem történt, de a támadás több orosz weboldal és online szolgáltatás működésében fennakadásokat okozott. Az érintettek között volt az orosz állami vasúttársaság, a MegaFon mobilszolgáltató, a Postmypost platform, valamint több orosz médium, köztük a Komszomolszkaja Pravda regionális oldala.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még csütörtökön azt mondta, ezek a csapások válasznak tekintendők az ukrajnai adatközpontok elleni orosz támadásokra.