Orosz weboldalak sora vált elérhetetlenné a Yandex adatközpontjaira mért ukrán csapások miatt

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Két napon belül másodszor érte ukrán dróntámadás az orosz Yandex technológiai vállalat adatközpontjait. A legutóbbi, pénteki támadásban a kalugai létesítmény több modulja működésképtelenné vált, emiatt egyes Yandex-szolgáltatásokban fennakadások lehetnek – írja a Meduza a vállalat közleménye alapján.

A Yandex szerint egyelőre nem tudni, mekkora károk keletkeztek, és mikorra sikerül helyreállítani az adatközpont működését. A cég a közleményében megköszönte partnerei és felhasználói türelmét, valamint azoknak a dolgozóknak a munkáját, akik éjjel-nappal a szolgáltatások fenntartásán dolgoznak. A két egymást követő támadás hírére a Yandex részvényeinek árfolyama 4 százalékot esett a moszkvai tőzsdén.

Pénteken Vlagyiszlav Sapsa, Kaluga megye kormányzója is beszámolt arról, hogy ukrán drónok támadták a várost és a környező területeket. A támadásokban kilencen megsérültek.

Egy nappal korábban, csütörtök hajnalban a Rjazany megyében található Szaszovóban támadták meg a Yandex másik adatközpontját. A létesítményben tűz ütött ki, ezért teljesen leállították a működését. Személyi sérülés nem történt, de a támadás több orosz weboldal és online szolgáltatás működésében fennakadásokat okozott. Az érintettek között volt az orosz állami vasúttársaság, a MegaFon mobilszolgáltató, a Postmypost platform, valamint több orosz médium, köztük a Komszomolszkaja Pravda regionális oldala.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még csütörtökön azt mondta, ezek a csapások válasznak tekintendők az ukrajnai adatközpontok elleni orosz támadásokra.

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Molnár Kristóf
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