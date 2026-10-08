Az ukránok megtámadták a Yandex egyik oroszországi adatközpontját

Csütörtökön tűz ütött ki a Rjazanyi megyei Szaszovóban található Sasta szerszámgépgyárban, ahol a Yandex egyik oroszországi adatközpontja található.

A Yandex megerősítette, hogy ukrán drónok támadták meg az adatközpontját. Azt írták, hogy a tűz csak az infrastruktúrában okozott kárt, személyi sérülés nem történt. Az adatközpontot teljesen leállították, ezért egyes Yandex-szolgáltatások elérhetetlenné válhatnak.

A támadás után számos orosz weboldal elérhetetlenné vált. Köztük volt a Postmypost logisztikai platform és a Komszomolszkaja Pravda újság rjazanyi régiónak szóló regionális oldala.

A Yandex szaszovói adatközpontja 2014-ben nyílt meg, a csőmenetvágó gépeket gyártó Sasta gyár egykori telephelyének egy részén. A Sasta termékeit orosz gépgyártó vállalatoknak szállítják, és exportálják is. (via Meduza)