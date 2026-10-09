Ruszin-Szendi nádudvari fórumán kifogásolták, hogy nincs a városban rendőr, orvosi ügyelet és hétvégi gyógyszertári ügyelet sem

A honvédelmi miniszter pénteken a Hajdú-Bihar megyei Nádurvaron tartott lakossági fórumot, mivel ő a Hajstú-5-ös választókörzet országgyűlési képviselője is egyben. Az MTI beszámolója szerint a fórum résztvevői kifogásolták, hogy Nádudvaron nincs rendőr, nincs orvosi ügyelet, de hétvégén gyógyszertári ügyelet sem, és kérték a képviselő közbenjárását.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, a térség tiszás országgyűlési képviselője a nádudvari Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtárban tartott lakossági fórumon 2026. október 9-én Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Ruszin-Szendi Romulusz arról beszélt, hogy a Tisza a helyi problémák megoldásában is rendszert szeretne építeni, „nem leszünk urak, főként nem hűbérurak” a településeken. Majd arról beszélt, hogy országos gondokról van szó, mindenütt hasonló kérdésekkel szembesülnek, legyen szó egészségügyről, közlekedésről vagy munkahelyteremtésről. A Tisza arra törekszik, hogy ne csak egy-egy településen orvosolja a problémákat, hanem a gazdasági növekedés függvényében rendszerszerű megoldásokat kínáljon. (MTI)