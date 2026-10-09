Valtteri Bottas kobrát és pitont is látott, miközben 420 kilométert biciklizett Malajzia és Szingapúr között

Miközben a többi Forma-1-es pilóta repülővel utazott Malajziából Szingapúrba, a finn Valtteri Bottas 420 kilométert biciklizett a két versenyhelyszín között. A Cadillac versenyzője rögtön a vasárnapi malajziai futam után kerékpárra ült. Az első napján 56 kilométert, a második és a harmadik napján 161 kilométert, a negyedik napján pedig 42 kilométert tekert.

Miután szerdán megérkezett Szingapúrba, azt mondta, az út során több állattal is találkozott. „Láttam pár kígyót. Tőlük kicsit tartottam, de nagyon nyugodtak voltak. Láttam egy kobrát és egy pitont, ahogy keresztülment előttem az úton. Nagy gyíkokkal is találkoztam, az egyik az úton volt, úgyhogy át kellett felette ugratnom a biciklivel. Egy kutya üldözött, egyszer pedig tehenek mögé ragadtam egy szűk úton.”

Bottas arról is beszélt, hogy néhány nap alatt szinte egész Malajziát látta, miközben a dzsungelekben az ország vadabb oldalát is megismerte, ezért örül neki, hogy belevágott a kalandba.

A finn pilóta egyébként régóta biciklizik, az év elején kvalifikálta magát a gravel kerékpáros világbajnokságra, miután korosztályában ötödik helyen végzett egy csehországi selejtezőversenyen. A világbajnokságon azonban nem tud részt venni, mert most hétvégén rendezik, a Szingapúri Nagydíjjal egyidőben.