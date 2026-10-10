15 halálos áldozata van a Zaporizzsja elleni orosz légicsapásoknak, 14 embert eltűntként tartanak nyilván

Civilek, köztük gyerekek vesztették életüket az ukrajnai Zaporizzsja városát szombat hajnalban ért orosz légitámadásban – közölték a helyi hatóságok.

Mihajlo Szemikin, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye katonai kormányzója a Telegramon eredetileg arról számolt be, hogy a támadásban legkevesebb tizenegy ember, köztük három gyerek halt meg, legalább tizenhatan pedig megsebesültek. Későbbi információk szerint a halálos áldozatok száma 15-re nőtt, míg 14 embert eltűntként tartanak nyilván.

Az ukrán hatóságok közlése szerint az oroszok öt irányított légibombát dobtak a város lakónegyedeire, két kerületben összesen 26 lakóépületet, köztük 23 társasházat és három családi házat ért találat. Több épület súlyosan megrongálódott vagy összedőlt.

Mentőalakulatok dolgoznak az ukrajnai Zaporizzsjában, 2026. október 10-én Fotó: DARIA NAZAROVA/AFP

Egy 69 éves helyi lakos az AFP-nek elmondta, a légiriadó után még sikerült a mellékhelyiségbe menekülnie. Két szomszédja, egy 75 éves házaspár azonban meghalt a támadásban. A robbanás az utcára repítette őket, és még a kórházba szállításuk előtt életüket vesztették.

Az Ukrinform ukrán hírügynökség az ukrán légierő szombat reggeli közlésére hivatkozva arról számolt be, hogy az orosz hadsereg péntek estétől összesen 160 drónt indított Ukrajna ellen, köztük 110 sugárhajtású eszközt. Az ukrán légvédelem reggel kilenc óráig 117 drónt lőtt le vagy hatástalanított. Az orosz drónok 14 helyszínen értek célba, további tíz helyen a lelőtt drónok roncsai hullottak le. (MTI, Meduza)