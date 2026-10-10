Az olasz kormányon próbálják a svájciak leverni a szilveszteri tűzesetben megsérült olasz állampolgárok kórházi számláit

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Svájc kerek 1,6 millió euró megtérítését követeli Olaszországtól, ennyibe került ugyanis a Crans-Montanában történt szilveszteri tűzeset után az olasz sérültek sürgősségi kórházi ellátása.

A 2026. január elsején a svájci Wallis kantonban, Crans-Montana nevű népszerű síparadicsom egyik bárjában keletkezett tűz negyven ember halálát okozta, és 116 embert sebesített meg. Az áldozatok közül sokan húsz év alattiak voltak. Az eset után nem sokkal derült ki, hogy a bárt öt éve nem vetették alá biztonsági ellenőrzésnek, és hogy a tűzeset idején zárva volt az egyetlen vészkijárat.

A tulajdonosok letartóztatásban vannak, az ügyben jelenleg is zajlik a nyomozás. Szemtanúk szerint az egyik tulajdonos a kasszával a kezében menekült ki az égő bárból.

A kórházi kezelés költségeinek viseléséről hosszú ideje nem tud megállapodni az olasz és a svájci kormány. A tűzvészben hat olasz kiskorú vesztette életét, 16 olasz állampolgár pedig megsérült.

Tovább nehezíti az ügyet, hogy a svájci elnök, aki személyesen megígérte Giorgia Meloni olasz miniszterelnöknek, hogy bilaterális úton rendezik a konfliktust, nemrég váratlanul lemondott. (ORF)